Deze augmented reality-ervaring brengt jouw favoriete Nintendo-personages tot leven in je eigen woonkamer. Het opzetten van het parcours is net zo leuk als het racen zelf. De technologie werkt goed, de gameplay is zoals vanouds, maar de beleving is van een heel ander niveau.

De populaire Italiaanse loodgieters Mario en Luigi maken jouw woonkamer onveilig in deze nieuwe augmented reality-ervaring voor de Nintendo Switch. In Mario Kart Live: Home Circuit scheur je met een op afstand bestuurbare auto door de keuken, langs de koffietafel, tussen de eetkamerstoelen, onder de bank door naar de finish op zelf ontworpen circuits.

Mario Kart Live: Home Circuit brengt Nintendo's klassieke racegame in een innovatief jasje. Jouw kamer wordt omgetoverd tot een heuse Mario Kart-baan waar je de strijd aangaat tegen de Koopalings én misschien wel tegen vrienden of familieleden. Het is namelijk mogelijk om met maximaal vier spelers tegen elkaar te racen. Elke speler moet wel over een eigen Nintendo Switch en exemplaar van Mario Kart Live: Home Circuit beschikken.

Augmented reality

Met behulp van de camera op de fysieke kart en speciale AR-technologieën weet het spel waar de kart zich in de ruimte bevindt. De circuits zijn gemakkelijk op te zetten en aan te passen. Dit doe je door de bijgeleverde kartonnen poorten en richtingsborden in de kamer te plaatsen en vervolgens met de kart de gewenste route af te leggen. De camera kan deze kartonnen attributen herkennen en creëert zo een immersieve race-ervaring.

Je kunt in de Grand Prix strijden voor felbegeerde bekers, een nieuw record neerzetten in de Time Trial of een race met eigen spelregels ontwerpen. In alle gevallen heb je de mogelijkheid om de snelheid van je kart - zowel fysiek als in-game - te bepalen. De hogere snelheden moet je wel eerst unlocken door trofeeën te verdienen. Naast 50cc, 100cc, 150cc en 200cc, is er ook een Mirror Mode beschikbaar, waardoor je de race in spiegelbeeld rijdt. Er zijn ook nieuwe voertuigen, personageoutfits, toeters, poortfuncties en radiostations te unlocken.

De acht Cups uit de Grand Prix bieden 24 verschillende tracks, met allen een eigen Mario Kart-sausje. Zo worden de poorten en richtingsborden aangepast in de stijl van het kasteel van Bowser of verandert jouw kamer tijdelijk in een ijspaleis. Binnen de circuits kun je verschillende in-game effecten tegenkomen, die ook invloed hebben op de fysieke kart. Zo kan een wervelwind de kart ook in de echte wereld naar de zijkant trekken en kan een Goomba de weg versperren. Een in-game botsing op een Goomba of Boo zorgt ervoor dat de kart in real life ook afremt of zelfs tot stilstand komt. Bij het raken van objecten in de kamer is er in-game weer een bijpassende animatie zichtbaar.

Door de verschillende AR-elementen krijgt de fysieke kart veel te verduren. De boosdoener is vooral de sloopkogel Chain Chomp, die de kart steeds een kleine snelheidsboost geeft door de wagen plotseling vooruit te trekken. In bochten resulteert dit erin dat je met regelmaat tegen een plint, kast of tafelpoot aanrijdt. Dit kan natuurlijk nog vaker gebeuren als je niet over de beste racingskills beschikt. Als je voor de hoogste snelheid (200cc) kiest is de kans groter dat je uit de bocht vliegt. De kart kan overigens goed tegen een stootje (al raden we niet aan om er mee te gooien).

(Image credit: Nintendo)

Een nadeel van een AR-ervaring is dat er ook fysieke elementen bij te pas komen. Breekbare voorwerpen kun je beter op een veilige plaats zetten en nieuwsgierige huisdieren moeten (voor hun eigen veiligheid) misschien tijdelijk uit de kamer gehaald worden. De wielen van de kart nemen daarnaast redelijk wat stof op en ook haren (van jezelf of van een huisdier) blijven gemakkelijk tussen de wielen hangen. Aan de andere kant heeft dit ook een voordeel: je zult waarschijnlijk vaker je huis willen stofzuigen.

De camera biedt lang geen HD-kwaliteit beeld, maar je woning wordt als speelveld toch nog redelijk goed weergegeven op het scherm van je Switch. Op een grote televisie valt de lage resolutie wel erg tegen. Het beeld komt dan blokkerig over, waardoor de immersieve ervaring minder wordt. Voor de beste onderdompeling van de Mario Kart-wereld bij jouw thuis is de keuze voor het relatief kleine Switch-scherm dan ook snel gemaakt.

Over het algemeen werkt de camera van de kart goed en weet deze precies waar deze zich in de ruimte bevindt. Een donkere omgeving kan ervoor zorgen dat het spel wat moeite heeft met het detecteren van objecten en met het berekenen waar de baan zich precies bevindt. Tijdens de avonduren of bij de aanwezigheid van donkere meubels en een donkere vloer zal je dus voor een goede lichtbron moeten zorgen.

Creativiteit benodigd?

De functies van de poorten zijn in-game aan te passen. Zo kun je ervoor kiezen dat je een snelheidsboost krijgt als je door een poort rijdt. Maar je kunt ook verschillende andere dingen selecteren, zoals item boxen, een kart-etende Piranha Plant of een Magikoopa-poort waardoor je de race in spiegelmodus vervolgt. Deze plotselinge verandering zorgt voor een extra uitdaging in de game, die bij ons regelmatig tot botsingen tegen meubels of de muur heeft geleid.

Aan creativiteit is er bij deze game geen gebrek. Hoewel er maar vier poorten worden bijgeleverd, is het circuit volledig naar wens aan te passen. Tussen de poorten door kun je - als de ruimte in jouw huis dit toelaat - zo veel mogelijk bochten toevoegen als je wil. Het is natuurlijk ook mogelijk om langs het circuit in de kamer zelf ornamenten te knutselen, zodat deze op jouw Nintendo Switch zichtbaar worden tijdens het racen. Je kunt de racetracks zo vaak aanpassen en zo lang of kort maken als je zelf wil. Ben je het huidige circuit zat? Dan creëer je in een handomdraai een nieuwe.

Natuurlijk moet je wel over voldoende ruimte beschikken. Nintendo raadt zelf een ruimte van minstens 3 x 3,65 meter aan, oftewel 11m2. Om het best te profiteren van de mogelijkheden die de game biedt, is een wat grotere ruimte aan te raden. Dat is vooral belangrijk als er veel voorwerpen of meubels in de ruimte staan waar de kart niet onderdoor kan rijden. Meer ruimte betekent meer mogelijkheden tot het creëren van bochten tussen twee poorten. De ruimte moet ook weer niet té groot zijn: er treden verbindingsproblemen op als de kart zich meer dan 5 meter van de Switch bevindt.

(Image credit: Nintendo)

Het is mogelijk om binnen het parcours tussen verschillende oppervlakken te wisselen, bijvoorbeeld van een laminaatvloer naar een laagpolig kleed (zolang het maar een 'gladde' ondergrond is). Houd er wel rekening mee dat jij als fysieke racer de enige bent die last heeft van de mogelijke snelheidsverschillen van verschillende ondergronden. De AI-tegenstanders zullen immers ook niet tegen een weg versperrende kat in de kamer botsen, maar jouw fysieke kart uiteraard wel.

Na een uur of vijf gespeeld te hebben, begint de repetitieve scène van dezelfde woonkamer al wat te vervelen. Ook als je om de zoveel tijd een ander circuit ontwerpt, blijft de achtergrond vrijwel hetzelfde: je rijdt langs dezelfde witte muren, over dezelfde vloer en ziet dezelfde meubels. Met de juiste creativiteit en fantasie is dit echter goed op te lossen. Investeer wat tijd om langs het circuit het een en ander te versieren en de boel fleurt gelijk een heel stuk op.

Mario Kart Live: Home Circuit is een leuke activiteit om met het gezin te beleven en biedt uitdagende elementen voor jong en oud. Er is een automatische stuurfunctie in te stellen, zodat ook minder goede coureurs van het spel kunnen genieten. Je vliegt dan niet uit de bocht, maar vermijdt nog steeds geen obstakels op de baan. De circuits zijn naar wens moeilijk of makkelijk te maken, zodat iedereen er plezier aan kan beleven.

Wat zit er in de verpakking?

Mario Kart Live: Home Circuit is verkrijgbaar in een Mario-versie en een Luigi-versie. De keuze die je maakt resulteert in een rode radiografische auto met Mario achter het stuur of een groene kart met Luigi erin. De kart heeft een afmeting van ongeveer 20 bij 11 cm en beschikt over een USB-C poort waarmee het autootje kan worden opgeladen. Er zit een oplaadkabel bij. Een oplaadblok ontbreekt, maar deze zal je zelf nog wel ergens hebben rondslingeren.

In de doos zitten vier kartonnen poorten met zwarte, groene, gele of blauwe highlights en twee zwart-witte richtingsborden die aan weerszijden zijn bedrukt. Deze zijn gemakkelijk op te vouwen en weer uit te klappen. De camera's aan boord van de kart herkennen deze poorten en borden. Het is dan ook belangrijk dat je deze niet beklad, zodat de camera deze goed kan identificeren.

(Image credit: Nintendo)

Er is geen game card aanwezig in de verpakking. De game zelf is 'gratis' te downloaden via de Nintendo eShop. Download-instructies bevinden zich in de doos.

Het is jammer dat er geen meerdere karts aan één Nintendo Switch te koppelen zijn, zodat je op de televisie in splitscreen-modus kunt spelen. Beide versies van Mario Kart Live: Home Circuit zijn verkrijgbaar voor een prijskaartje van €119 per stuk. Aan de ene kant klinkt dit als een redelijk hoog bedrag. Als je meerdere karts wil gebruiken, heb je bovendien ook meerdere Switch-consoles nodig. Anderzijds gaat het wel om een op afstand bestuurbare auto, die ook nog eens een unieke game-ervaring toevoegt. Mario Kart Live: Home Circuit is in tijden van een pandemie - waarin je mogelijk veel tijd thuis spendeert - een uitzonderlijke en aangename manier om je dag door te komen.