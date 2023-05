Nieuwe laptopprocessoren van Intel kunnen MacBooks overtreffen

Intel heeft een vrij moeilijke start gehad dit jaar, maar er is beterschap op komst in de vorm van de Meteor Lake CPU's. Volgens de hardware leaker Moore's Law Is Dead (MLID) op YouTube (opens in new tab), hebben interne bronnen aangegeven dat de nieuwe chips tot de beste processoren ooit gemaakt zouden behoren. Daardoor veroorzaken ze lichte paniek bij alle belangrijke concurrenten van Intel op uiteenlopende manieren.

Een belangrijk onderdeel is de geïntegreerde GPU (iGPU) van Intel in de Meteor Lake-chips, die naar verwachting later dit jaar worden gelanceerd, vermoedelijk alleen voor laptops. Intel Iris Xe geïntegreerde graphics hebben zich redelijk goed bewezen en als deze info juist is, zouden de nieuwe chips die prestaties aanzienlijk verbeteren.

De bron van MLID is in feite niet van Intel, maar van een gelekte interne dia van AMD, waarin zijn nieuwe 'Phoenix' APU's worden vergeleken met Nvidia GPU's en geschatte prestaties van een 45W Meteor Lake chip. Zoals MLID opmerkt, plaatste AMD de Intel-chip net achter zijn concurrerende Phoenix Ryzen-chip, maar het is mogelijk dat AMD te optimistisch is over zijn eigen chips.

Qua grafische prestaties plaatst dat de nieuwe Meteor Lake chip ergens tussen de Nvidia GTX 1650 en RTX 3050. De 1650 is misschien drie jaar oud, maar het is de meest populaire GPU op het moment van schrijven volgens de Steam Hardware Survey (opens in new tab).

Dit kan problemen opleveren voor Nvidia We hebben in het verleden al nagedacht over het vooruitzicht dat geïntegreerde graphics mogelijk losse GPU's kunnen vervangen. Wat Intel hier doet, lijkt een stap in die richting. Het zou ook zorgwekkend kunnen zijn voor AMD, die doorgaat met iGPU's voor ultradunne gaming laptops en apparaten zoals de geweldige Asus ROG Ally.

Prestaties met hoofdletter p

Natuurlijk zullen de Apple M2-chips in laptops zoals de MacBook Air (2022) deze chips waarschijnlijk nog steeds qua pure grafische mogelijkheden. De basis M2 is namelijk vergelijkbaar met een Nvidia RTX 3060, maar meer iGPU-kracht is niet alles wat Intel achter de hand heeft.

MLID beweert dat laptopfabrikanten met Intels nieuwe chips een sterk verbeterde batterijduur zullen krijgen. Laat dat net iets zijn waar MacBooks al lang aan kop staan. Het weglaten van een discrete GPU als een hardwarevereiste zal veel energie besparen en meer ruimte creëren voor een grotere batterij.

We hebben in het verleden al opgemerkt dat Meteor Lake geweldig zou kunnen zijn voor laptopbatterijen en dit is nog meer bewijs. Met deze nieuwe chips zouden de beste lichte laptops eindelijk op kunnen concurreren met de ongelooflijke batterijduur van de nieuwste MacBook Pro (2023), zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

De problemen van Intel zijn niet uniek want elk bedrijf heeft klappen gekregen de voorbije maanden. Intel is wel erg zwaar getroffen en zag recordverliezen (opens in new tab) in zijn meest recente financiële resultaten, met een verlies van maar liefst 2,8 miljard dollar in slechts drie maanden, vergezeld van een daling van 36 procent van de totale inkomsten in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

In een recent statement beweerde Intel dat het zich richt op het identificeren van kostenbesparingen en efficiëntieverbeteringen door middel van meerdere initiatieven. Dat is een beleefde manier is om te zeggen dat er in budgetten zal worden gehakt en personeel zal worden ontslagen. Laten we hopen dat de nieuwe chips beterschap brengen.