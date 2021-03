'Nieuwe iPad Pro 2021 is net zo krachtig als M1 MacBook'

De nieuwe iPad Pro 2021 zou wel eens nog krachtiger kunnen worden dan we hadden verwacht. Volgens de laatste geruchten zal het namelijk een chipset hebben die net zo sterk is als de M1-chip uit de laatste Macs.

Dit gerucht is afkomstig van Mark Gurman die een goede geschiedenis heeft op het gebied van Apple-geruchten. Specifiek zegt Gurman dat de aankomende iPad Pro over een nieuwe processor zal beschikken die "op gelijk niveau" ligt als de M1-chip. Dat zou betekenen dat het ook een krachtigere chipset is dan de A14 Bionic die in de iPhone 12-reeks te vinden is.

Gurman voegt eraan toe dat het grootste model van de twee aankomende iPad Pro-modellen over een Mini LED-scherm zal beschikken. Dit gerucht is al eerder voorbij gekomen. Het zou er volgens Gurman voor zorgen dat de behuizing iets dikker wordt, maar dit zou wel een helderder scherm brengen, evenals een betere contrastverhouding.

De iPad Pro 2021-reeks zou verder veel lijken op de huidige modellen. Naast een upgrade in kracht zal het volgens de leaker beschikken over 5G en betere camera's.

Gurman zegt dat de iPads in de "aankomende maanden" zullen worden aangekondigd. Dat ligt in lijn met andere geruchten, wat suggereert dat de nieuwe iPads nog in de eerste helft van dit jaar zullen verschijnen, misschien zelfs al in maart.

Via GizmoChina