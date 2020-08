Nieuwe blik op DualSense PS5 controller bevestigt wat we verwacht hadden

Na het zien van gelekte foto's en hands-on video's van de DualSense PS5 controller, is er nu een 360-graden render toegevoegd aan Sony's officiële website. Daar zien we de tweekleurige controller in al zijn glorie.

Mocht je hebben gehoopt op een mooi setje knoppen aan de achterzijde, of triggers of iets dergelijks, dan raden we aan om weg te kijken. Sony heeft eigenlijk precies datgene gedaan wat we verwacht en gezien hadden in eerdere geruchten.

In plaats van vele knoppen zien we voornamelijk een groot Sony-logo aan de achterzijde, inclusief een klein gat om de controller mee te resetten, en nog een ander microscopisch gat waar we het nut niet van weten.

(Image credit: Sony)

Sony heeft recentelijk aangekondigd welke accessoires werken met de PS5, maar is niet in detail getreden of externe 'Terug-knoppen' ondersteund worden. Bij de PS4 is dit wel het geval; spelers kregen twee extra triggers die naar hartenlust ingesteld konden worden bij een aantal spellen, om spelers zo meer controle te geven.

Elite functionaliteit

(Image credit: Microsoft)

Microsofts Xbox Elite Wireless Series 2 controller, die wordt geleverd met een eersteklas prijskaartje, laat spelers de analoge sticks van de pad verwisselen en aanpassen, en heeft verwijderbare triggers of peddels die aan de achterkant kunnen worden toegevoegd voor extra controle. Het is waarschijnlijk de gouden standaard voor controllers geworden, vooral voor degenen die competitief gamen. Sommige kringen zijn van mening dat Sony zijn eigen alternatief moet bieden.

De PS5 laat gebruikers geen PS5-games spelen met een DualShock 4-controller, maar je kunt hem wel op de PS5 gebruiken om een compatibele PS4-game te spelen via backwards compatibility. Microsoft heeft op zijn beurt beloofd dat alle bestaande Xbox One-accessoires op de Xbox Series X zullen werken. Je kunt zelfs de nieuwe Xbox Series X-controller op de Xbox One gebruiken.

Hoewel geen van beide next-gen-consoles een prijs of vaste releasedatum heeft dan 'Holiday 2020' (november-december 2020), moet de aantrekkingskracht van een goede controller niet worden onderschat. De vraag is dan ook: welke controller pak jij op als de nieuwe consoles arriveren?