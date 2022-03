Netflix Trivia Quest: hoe werkt de dagelijkse interactieve quizshow?

Netflix heeft aangekondigd dat het binnenkort start met een nieuwe quizshow, genaamd Trivia Quest.

De show is gebaseerd op de populaire mobiele game Trivia Crack. Het interactieve spel verschijnt op 1 april.

Een nieuwe episode van Trivia Quest verschijnt elke dag in april. In de trailer hieronder zie je alvast een voorproefje van wat je te wachten staat.

Hoe werkt het?

Elke episode van Trivia Quest komt met 24 vragen: 12 in standaardmodus en 12 in de moeilijke modus. Deze vragen zijn verspreid over diverse categorieën, waaronder sport, wetenschap, geschiedenis, entertainment, kunst en geografie. Elke vraag is multiple choice, met vier antwoorden om uit te kiezen.

Het doel van het spel is om de vragen juist te beantwoorden en het helpen bevrijden van de vrienden van protagonist Willy.

Willy bezorgt jou de taak om zijn medeburgers van Trivia Land te bevrijden, welke gevangen zijn en worden gegijzeld door de kennis-hongerige schurk genaamd Evil Rocky.

Spelers krijgen de optie om de quiz opnieuw te spelen en de juiste antwoorden geven op vragen die ze mogelijk eerder hebben gemist, om zo extra punten te behalen.

Een vraag in Trivia Quest. (Image credit: Netflix)

Hoe speel ik mee? Heb ik een smartphone nodig?

De interactieve shows van Netflix zijn beschikbaar op Android-smartphones, tablets, iPhones, de meeste smart-tv's, consoles en browsers. Zie je bij het bekijken van een show een sterretje rechtsboven staan, dan betekent dit dat de interactieve optie beschikbaar is.

Bekijk je de quiz via Apple TV, een browser met Silverlight, de Netflix-app van Windows of een Chromecast (het merendeel van de Chromecasts in ieder geval), dan zijn interactieve elementen nog niet beschikbaar.

Netflix geeft op deze pagina meer uitleg over interactieve shows.

Netflix omarmt interactieve formats

Trivia Quest is de tweede echte trivia-stijl quizshow voor streamers, nadat Cat Burglar vorige maand verscheen.

Cat Burglar is ontwikkeld door Charlie Brooker. De show is een old-school Hanna-Barbera-achtige cartoon, waar kijkers vragen beantwoorden om een waakhond genaamd Peanut te helpen met het beschermen van een kunststuk. Een kat genaamd Rowdy speelt namelijk inbreker en wil dit kunstwerk stelen.

Het is de tweede interactieve show van Brooker voor Netflix, nadat hij de Black Mirror spin-off Bandersnatch mede heeft ontwikkeld.

Black Mirror spin-off Bandersnatch (Image credit: Netflix)

Wanneer zien we interactieve films op Netflix?

Bij het promoten van Bandersnatch onthulde Charlie Brooker dat hij meer dan een biljoen verschillende verhaalcombinaties had ontwikkeld, iets wat hem gek maakte. Gezien het feit dat hij Cat Burglar heeft gemaakt, kan het echter niet zó gekmakend zijn geweest.

Of het interactieve format meer filmmakers kan aantrekken, valt voor nu nog te bezien. Het klinkt in ieder geval als veel werk.