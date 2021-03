'Moto G100 heeft meer camera's en RAM dan Samsung Galaxy S21'

We horen nu al een tijdje geruchten van de Moto G100. Dankzij een gedetailleerd leak hebben we een veel beter idee van wat we moeten verwachten. Er wordt geopperd dat het de meest high-end Moto G-smartphone ooit wordt.

Normaal bestaat de Moto G-reeks uit lage tot middenklasse toestellen, maar volgens Evan Blass (een geloofwaardige leaker) heeft de Moto G100 een Snapdragon 870 chipset en 12GB RAM.

De Samsung Galaxy S21 heeft ter vergelijking slechts 8GB RAM. De Snapdragon 870 is niet even sterk als de Snapdragon 888 in het toestel van Samsung en andere vlaggenschepen, maar hij komt aardig in de buurt. Dit zou ook meteen de eerste Moto G-smartphone zijn met een Snapdragon 800-reeks chipset. Deze chips worden als meer 'high-end' beschouwd, en zoals we reeds aanhaalden, is dat bij de G-reeks niet het geval.

Our best look yet at the Motorola Moto G100: https://t.co/gC7dL7RqU5March 21, 2021 See more

Blass stelt ook dat de Moto G100 met een 6,7 inch scherm komt, samen met 256GB opslag, een microSD-kaartsleuf en een 5.000mAh batterij met 20W laden.

Er bevindt zich naar verluidt achteraan ook een camerablok met vier lenzen, waaronder 64MP, 16MP en 2MP camera's, samen met een time-of-flight dieptesensor. Vooraan zouden twee 16MP en 8MP selfiecamera's zijn in punch-holes. Dat zijn alvast meer camera's dan de Galaxy S21, plus een groter scherm en batterij.

Blass deelde ook beelden waarop de Moto G100 te zien is in een Iridescent Ocean-kleur. Je kan ook zien dat hij een plat scherm heeft met aan de boven- en onderzijde dunne bezels. Hij beweert ook dat de smartphone in april lanceert. Er zou ook een HDMI-houder zijn waarmee je de smartphone kan verbinden aan een monitor voor een desktop-ervaring.

Het blijven leaks, dus we moeten ze steeds met een korreltje zout nemen. Blass is echter wel een betrouwbare bron, en Motorola heeft zelf al aangegeven dat een toekomstig Moto G-toestel met een Snapdragon 800-reeks chipset komt. Bovendien is deze desktop-optie ook reeds beschikbaar op de Motorola Edge Plus.

Deze specs lijken misschien bekend, wat ook niet verrassend is. Ze zijn bijna identiek aan die van de Motorola Edge S, een smartphone van het bedrijf die enkel in China beschikbaar is. Eerdere geruchten suggereerden dat Moto G100 de buitenlandse naam wordt van de Motorola Edge S.

Vreemd genoeg is de 12 RAM wel meer dan de Edge S heeft, dus er zullen mogelijk enkele aanpassingen zijn. We zullen echter moeten wachten tot april voor meer informatie.