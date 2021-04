Microsoft Cortana werkt niet langer op iOS of Android

Techreus Microsoft heeft nog niet veel geluk gekend in de mobiele wereld. Het Windows Phone-platform faalde en de assistent Cortana moest de duimen leggen tegen Siri, Google Assistant en Alexa. We moeten nu melden dat de Cortana-app niet meer werkt op Android of iOS.

Microsoft kondigde aan dat de mobiele Cortana-app niet langer ondersteund zal worden vanaf 31 maart 2021. Alle inhoud die je ermee hebt gemaakt, zoals lijsten en herinneringen, zal beschikbaar zijn via Cortana voor Windows, of op de Microsoft To Do-app.

De stopzetting van Cortana op smartphones is geen grote verrassing, omdat ze een tijdje geleden al in sommige regio's plaatsvond. Het is ook de zwakste van alle digitale assistenten en onnodig op toestellen die vaak hun eigen ingebouwde versie hebben.

Geen nood meer aan assistenten

Zelfs Alexa van Amazon, dat heel succesvol is bij smart home-toestellen, heeft niets in de pap te brokkelen in het smartphone-segment, ondanks het feit dat er een Alexa-app beschikbaar is. Dit komt waarschijnlijk doordat elke smartphone Google Assistant of Siri ingebouwd heeft, waardoor er geen nood is aan een alternatief.

Cortana verdwijnt van jouw smartphone, maar de assistent leeft voort in Windows 10. Daar is het de standaard assistent en het zou ons niet verbazen dat het daar nog even blijft rondhangen, ongeacht of mensen ermee werken of niet.

Microsoft stelt dat deze zet een deel uitmaakt van Cortana's blijvende "evolutie als een productiviteitsassistent". Daarmee suggereren ze dat ze aan de dienst blijven werken in een of andere vorm, maar dan eentje die meer past op desktops en in bedrijven.