Microsoft brengt aanpassingen aan het Taakbeheer van Windows 11

Het ziet ernaar uit dat Microsoft een grote aanpassing doorvoert aan een van de meest handige functies van Windows 11. In een nieuwe preview build is een herontworpen Taakbeheer-functie opgedoken.

Preview builds van Windows 11 worden beschikbaar gemaakt voor een beperkte groep gebruikers die zich hebben aangemeld als 'Windows Insiders'. Zij mogen met nieuwe en aankomende functies aan de slag om ook mogelijke problemen of bugs aan te kaarten. Zo krijgt Microsoft een idee van het onthaal van de nieuwe functie, terwijl het ook problemen kan gladstrijken alvorens de feature naar alle gebruikers van Windows 11 wordt uitgerold.

Zoals Windows Central aanhaalt, komt de laatste build 22538 met een aangepast Taakbeheer met een nieuw ontwerp dat meer in de lijn ligt van de uitstraling van Windows 11. Daarnaast staan de tabs voor het wisselen tussen de lijsten niet meer bovenaan de app. Deze kan je nu links terugvinden als een menu, net als bij de meeste moderne apps op Windows 11.

Microsoft heeft geen aanpassingen aan het Taakbeheer aangekondigd, en het ziet ernaar uit dat de versie in build 22538 een vroege versie is, die nog niet volledig functioneel is. Als je vaak van Taakbeheer afhankelijk bent, net zoals bij velen wel het geval is (om niet-responsieve programma's te sluiten of te zien hoe jouw systeem loopt), dan lijkt deze experimentele build nog even niets voor jou.

Het geeft ons hoe dan ook een idee van wat Microsoft allemaal van plan is voor het iconische Taakbeheer.

Analyse: let op bij het aanpassen

Het is altijd leuk om te zien dat Microsoft aandacht blijft hebben voor zijn bekende oudere apps, en dat het deze in Windows 11 van een upgrade voorziet. Veel van de apps in Windows 11, waaronder Paint, zitten nu al een lange tijd in Windows, dus velen verdienen inmiddels een facelift, samen met enkele functies om hen wat meer bruikbaar te maken.

Taakbeheer is een van die apps. Het is sinds de release van Windows NT 4.0 in 1996 een belangrijk onderdeel van Windows. Als je Ctrl + Shift + Esc indrukt, dan verschijnt Taakbeheer waarin je alle apps, diensten en processen ziet die nu op jouw pc draaien.

Als jouw pc wat trager loopt, dan loont het om een kijkje te nemen naar je Taakbeheer om te zien of er een bepaalde app problemen veroorzaakt. Als een app crasht en niet meer responsief wordt, dan kan je deze met Taakbeheer openen en sluiten.

Het heeft enkele handige functies die de voorbije jaren niet veel zijn veranderd. Ook al zijn we blij met de stappen van Microsoft om het meer te integreren met de uitstraling van Windows 11, toch vragen we om wat voorzichtigheid. Bij het aanpassen van deze bekende oudere apps moet Microsoft oppassen dat het geen handige functies laat vallen of de app teveel versimpelt. Dit kan frustrerend zijn voor gebruikers die heel afhankelijk zijn van het Taakbeheer.

Microsoft moet ervoor zorgen dat de look van Windows 11 doorheen alle apps consistent blijft, zowel oud als nieuw. Dit mag niet ten koste gaan van de bruikbaarheid.

Hopelijk krijgen we van aankomende Insider Builds een beter idee van wat Microsoft allemaal van plan is met Taakbeheer in Windows 11.