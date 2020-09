Meer Galaxy Z Fold 2 afbeeldingen en video's gespot

We zijn nog maar enkele uren verwijderd van de officiële onthulling van de Galaxy Z Fold 2. Heel veel weten we via Samsung zelf nog niet echt. Vóór de release van vanmiddag hebben we echter de nodige info al voor je verzameld.

Bekende leaker @MaxWinebach heeft renders van de telefoon gevonden op de Samsung-website. We zien onder meer de aangepaste scharnierkleuren waaruit je gaat kunnen kiezen als je denkt dat de opvouwbare telefoon de investering waard is.

Het lijkt erop dat er vier kleuren beschikbaar zijn voor het scharnier (niet de kleur van de hoofdbehuizing): zilver, goud, rood en blauw, alhoewel we de blauwe optie hier niet zien. Het gerucht gaat dat deze aanpassingen alleen rechtstreeks via Samsung aan te vragen zijn.

Brons en zwart zullen de belangrijkste kleurkeuzes zijn wanneer de Samsung Galaxy Z Fold 2 verschijnt (vermoedelijk met bijpassende scharnierkleuren), maar dit kan een interessante manier zijn om je telefoon te personaliseren als je op zoek bent naar iets anders.

Samsung heeft zelf ook al het nodige teasen gedaan via haar eigen kanalen. Er is onder meer een video geplaatst die de eerder bekendgemaakte Thom Browne-editie van de Galaxy Z Fold 2 toont. Samsung heeft al een keer samengewerkt met de mode-ontwerper bij het maken van een speciale Galaxy Z Flip.

Je kunt Browne's kenmerkende ontwerp en kleurenpalet zien op de nieuwe opvouwbare telefoon in de video, maar verder leren we er niet veel over. Verwacht dat deze versie aanzienlijk meer zal kosten dan een standaard Galaxy Z Fold 2.

Over prijzen gesproken: de Galaxy Z Fold 2 wordt waarschijnlijk iets goedkoper dan zijn voorganger, en dat is altijd positief. In de Benelux ging het eerste model over de toonbank voor maar liefst 2020 euro.

Voor de rest moeten we nog even geduld hebben. De smartphone komt met een 7,6 inch display in uitgevouwen stand, heeft 5G-ondersteuning, en een batterijcapaciteit van 4500mAh. Voor het verdere werk moeten we wachten tot de officiële aankondiging.