Fairphone 3 Plus gelanceerd als nieuwste ecologische smartphone

Fairphone heeft altijd voorop gelopen op het gebied van milieuvriendelijke smartphones, omdat de apparaten zijn gemaakt met veel gerecyclede onderdelen en van schone materialen. Het bedrijf heeft nu een nieuwe telefoon gelanceerd, perfect voor mensen die een groene telefoon willen.

Deze nieuwe telefoon is de Fairphone 3 Plus, een verbeterde versie van de Fairphone 3 die ongeveer een jaar geleden werd gelanceerd. De camera's hebben nu een hogere resolutie van 16MP (selfiecamera) en 48MP (hoofdcamera), de batterij is iets groter en de behuizing is gemaakt van een meer gerecycled materiaal dan voorheen.

Voor het grootste deel is de Fairphone 3 Plus de Fairphone 3. Hij heeft hetzelfde 5,85-inch FHD+ LCD-scherm, een vingerafdrukscanner, een 3,5mm koptelefoonaansluiting, een Snapdragon 632-chipset en 4GB RAM.

In feite is het voor zo'n groot deel dezelfde telefoon dat mensen met een Fairphone 3 niet de volledige smartphone moeten kopen om te upgraden. Fairphone 3 eigenaren kunnen gewoon de nieuwe camera-module kopen voor een fractie van de prijs van de nieuwe telefoon en in hun oude toestel schroeven.

Dat is een goede zet in overeenstemming met de milieubewuste aard van Fairphone, en zou het elektronisch afval een beetje moeten verminderen.

Als je geen Fairphone 3 bezit maar de 3 Plus wilt, gaat hij op 14 september in de verkoop, hoewel je hem nu al kunt bestellen via de Fairphone website. De smartphone kost 469 euro.

Dat is iets meer dan je normaal gesproken zou betalen voor een telefoon met die specificaties. Wie groen wil gaan, moet daar in dit geval wat voor over hebben. Dat mag je trouwens figuurlijk opvatten want de Fairphone 3 Plus is uitsluitend in het