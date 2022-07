M2 MacBook Air in midnight-kleur erg gevoelig voor krassen

De M2 MacBook Air heeft een nieuw probleem. De laptop heeft weer last van throttling, en nu komen er ook steeds meer klachten over krassen op de midnight-versie van de nieuwe laptop.

De midnight-kleur is een hele donkere kleur blauw die, afhankelijk van het licht, zowel zwart als blauw eruit kan zien. Deze kleur blijkt zeer gevoelig te zijn voor vingerafdrukken, maar ook krassen verschijnen iets te gemakkelijk.

Nieuwssite 9to5Mac (opens in new tab), maar ook een aantal grote YouTubers zoals Marques Brownlee (opens in new tab), Zone of Tech (opens in new tab) en iCaveDave (opens in new tab), melden dat de afwerking zeer krasgevoelig is. Deze krassen zijn voornamelijk te vinden aan de randen van de USB-C poorten en de trackpad.

Dit is helaas een risico van een aluminium-laptop. Deze problemen kwamen bij eerdere MacBooks ook voor, maar bij de reguliere zilveren of grijze MacBooks vallen zulke krassen minder op. Het chassis onder de midnight-kleur is gewoon zilver, dus elk krasje legt het onderliggende aluminium bloot. Het grote contrast tussen de kleuren valt natuurlijk extra op.

(Image credit: 9to5Mac)

Analyse: Alles behalve donkere kleuren?

We hebben wellicht de reden gevonden waarom MacBooks normaliter een grijze of zilveren kleur hebben. Hoe dan ook, als je de M2 MacBook Air in de midnight-kleur aanschaft, mag je verwachten dat de laptop een beetje tegen normale slijtage kan.

De foto’s en video’s die tot nu toe online staan laten nog geen gigantische krassen zien, maar de MacBook Air met de nieuwe M2-chip is pas net uit. Als meerdere mensen nu al krassen zien, hoe ziet het er dan uit na maanden, of zelfs jaren? Dat weten we gewoon nog niet.

De MacBook Air profiteert van een MagSafe-poort, die al krasbestendiger zou moeten zijn dan een reguliere USB-C poort, en zelfs rond die poort kan er verf missen na intensief gebruik. YouTuber iCaveDave verwacht dat de inkeping aan de voorkant van de trackpad, waar je de laptop opent, ook wel eens flink kan slijten waardoor het aluminium eronder zichtbaar wordt.

Vooral mediapublicaties en reviewers hebben tot nu toe de M2 MacBook Air kunnen testen, maar we verwachten meer te horen nu consumenten ook hun handen krijgen op de laptop. Er zijn al reacties verschenen op 9to5Mac van consumenten die de laptop bekrast binnen kregen. Er zijn ook foto’s verschenen van grote krassen op MacBook Air’s met normale kleuren, dus misschien is het een groter probleem dan alleen de midnight-kleur.

Een laptophoes kan misschien helpen voor de mensen die bang zijn voor krassen. Een hoes helpt echter niet tegen eventuele schade rondom de poorten, de trackpad of het openen van de laptop.

Via Tom’s Guide (opens in new tab)