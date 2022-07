'Apple brengt over enkele maanden nieuwe M2 Pro en M2 Max-chips uit'

Er is potentieel goed nieuws voor de mensen die niet tevreden zijn over de M2-chip in de nieuwe MacBook Air en de 13 inch MacBook Pro. Consumenten kunnen bij de nieuwe versie van de MacBook Pro naar verluidt kiezen tussen M2 Pro- en M2 Max-chips.

Dit gerucht is afkomstig van de betrouwbare Apple-analist Mark Gurman. Volgens Gurman hoopt Apple de nieuwe M2-chips al in het derde kwartaal van 2022 op de markt te brengen. Daarnaast beweren de bronnen van de analist dat nieuwe versies van zowel de 14 inch MacBook Pro als de 16 inch MacBook Pro ontwikkeld worden met deze chips.

Volgens de publicatie 9to5Mac (opens in new tab) zal het ontwerp van de laptops grotendeels hetzelfde blijven. Er zijn nog geen verdere details bekend, maar Gurman verwacht dat de focus van de M2 Pro en M2 Max ligt op verbeterde grafische mogelijkheden. Dit was ook het geval met de M1 Pro en de M1 Max.

Dit nieuws is ideaal voor creatieve professionals zoals video editors die de krachtige Apple-chips gebruiken voor veeleisende 3D-applicaties zoals Maya, of het coderen en decoderen van 4K-beelden.

Neem dit nieuws zoals altijd met een korreltje zout. Gurman geeft aan dat door de ‘aanhoudende uitdagingen in de toeleveringsketen het moeilijk te voorspellen is wanneer deze laptops geleverd kunnen worden.’

Apple kampt al langer met problemen rond de toeleveringsketen. Het wereldwijde chip-tekort en de sluiting van de Chinese fabrieken vanwege de lockdowns hebben de nodige vertragingen veroorzaakt. Hopelijk is de situatie verbeterd tegen de tijd dat deze nieuwe MacBooks klaar zijn.

Analyse: moet je wachten op de nieuwe MacBook Pro?

De M2 MacBook Pro is nagenoeg dezelfde laptop als de 13 inch M1 MacBook Pro, zo blijkt uit een teardown van het apparaat. Behalve de keuze om meer RAM te kiezen, is het enige grote verschil de overgang naar de M2-chip.

De opslagruimte op het basismodel van de M2 MacBook Pro is zelfs trager dan die op de M1 MacBook Pro vanwege een andere SSD-configuratie. Als je een krachtige laptop nodig hebt, kan je beter een van de M1 Max- of M1 Ultra-modellen van de MacBook Pro kopen. Of je wacht op de nieuwe M2-varianten voor een echte verbetering.

Het bestaan van deze 13 inch MacBooks is enigszins verbazingwekkend gezien de minimale verbetering ten opzichte van de betaalbaardere MacBook Air. De basismodellen beschikken namelijk allebei over een M2-chip. Apple bevestigde echter al eerder dat de 13 inch M1 MacBook Pro het op één na populairste Mac-product is. De laptop is weliswaar duurder dan de MacBook Air, maar aanzienlijk goedkoper dan de 14 inch en 16 inch MacBook Pro-modellen. De M1 MacBook Pro is dan ook de enige ‘budget’-optie voor een draagbare Apple-werklaptop.

Wij raden je aan om tot de nieuwe chips te wachten, ook als je de 13 inch M2 MacBook Pro of de MacBook Pro-modellen met de M1 Pro-, Max- of Ultra-chips overweegt. Al is het maar om er zeker van te zijn dat je een goede prijs-kwaliteitsverhouding hebt met betrekking tot de prestaties van het apparaat.

Volgens Gurman wordt er ook een 15 inch MacBook en een 12 inch MacBook uitgebracht in de komende maanden. Hopelijk verkleinen deze nieuwe laptops het prestatieverschil tussen het 13 inch model en de krachtigere andere modellen.