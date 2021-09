'MacBook Pro's met M1X-chip mogelijk binnen enkele weken verkrijgbaar'

De MacBook Pro 14 inch en 16 inch met nieuwe M1X-chip kunnen binnenkort opduiken. Volgens een bekend leaker "liggen ze de komende weken in de winkelrekken".

Die informatie is afkomstig van Mark Gurman (Bloomberg). Hij gelooft dat Apple dit jaar nog met twee lanceringsevenementen komt. Het eerste event vindt morgen plaats, op 14 september. We verwachten die dag de onthulling van de iPhone 13 en Apple Watch 7. Dat digitaal evenement zou opgevolgd worden door een ander event voor een lancering van nieuwe Macs en iPads.

Gurman stelt in zijn nieuwsbrief, die door 9to5Mac werd opgepikt, het volgende: "M1X Macbook Pro: 14 inch en 16 inch MacBook Pro's met high-end M1-chips, MagSafe magnetisch laden, mini-LED-scherm, zonder Touch Bars komen eraan. Verwacht deze toestellen na enkele vertragingen de komende weken in de winkelrekken".

De vermelde functies, of het verdwijnen van de Touch Bar in dit geval, liggen allemaal in dezelfde lijn van de eerdere geruchten. Zoals je in dit stadium wel zou verwachten, verandert er niets op vlak van speculatie van wat deze vernieuwde MacBook Pro-modellen allemaal zullen bieden.

Aan de hand van de voorspelling vermoeden we dat we ze in het begin van oktober onthuld zien worden, en dat ze daarna vrijwel meteen verkrijgbaar zijn. September is ook een optie, maar dat lijkt ons misschien iets te vroeg. Gurman vermoedt zelf dat het oktober wordt, dus daar zullen we het voorlopig mee moeten doen.

Als dat inderdaad het geval is, zullen we daar binnenkort meer informatie over moeten zien verschijnen. Gelukkig vindt het eerste evenement al plaats op 14 september. We hopen dan ook dat Apple ons daar iets van nieuws geeft over de nieuwe laptops van het merk.