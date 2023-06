Lord of the Rings: Return of Moria ziet er in ieder geval beter uit dan Gollum

Lord of the Rings: Return of Moria is vertoond tijdens Summer Game Fest met een nieuwe trailer waarin we een aantal van de mechanics te zien kregen. We zagen in de trailer natuurlijk ook Hobbits, elven en dwergen die ondergronds aan het mijnen en vechten waren.

Dit is dan ook een 'survival'- en 'crafting'-game en dit is dan ook de eerste keer dat we zo'n soort Lord of the Rings-game krijgen. Er wordt echt van alles geprobeerd om de wereld van Tolkien levende te houden. De trailer suggereert dat de gameplay onder andere zal bestaan uit dingen bouwen zoals wapens, andere voorwerpen en forten.

Eén ding is zeker en dat is dat deze game nooit zo slecht kan zijn als de recent gelanceerde Lord of the Rings: Gollum. Dat was op zijn zachts gezegd nou niet bepaald een van de beste PS5-games. Hopelijk kan deze aankomende game de pijn die Lord of the Rings-fans voelen een beetje verzachten en komt hij qua kwaliteit dichter in de buurt van de legendarische Shadow of Mordor-game dan bij Gollum.

De game is wel uitgesteld tot de herfst van 2023, maar deze story trailer geeft ons wel meer informatie dan de eerste onthulling van bijna een jaar geleden. Voor degenen die het misschien nog niet kennen; Moria (ook wel bekend als The Black Chasm) is in principe een complex van tunnels in de bergen. Dit complex is uitgegraven door de dwergen om een veilig pad te creëren als alternatief voor het andere, veel gevaarlijkere pad om de bergen heen.

De vorige game die verbonden was aan de Lord of the Rings-naam was niet bepaald een groot succes. Gollum is in de boeken en de Peter Jackson-films wel een complex personage, maar hij bleek toch niet echt een geschikt hoofdpersonage voor een game (in ieder geval niet de game die we uiteindelijk kregen). Momenteel staat Lord of the Rings: Gollum op 34% op Metacritic en heeft hij een gebruikersscore van 1,1, dus dat is zeker niet best. De lat ligt dus ook niet echt hoog Return to Moria.

E3 2023 bestaat misschien dan niet meer officieel, maar maak je geen zorgen, want er komen deze zomer alsnog meer dan genoeg game-aankondigingen aan. Game-ontwikkelaars en game-studio's onthullen namelijk nog steeds de grootste en nieuwste games tijdens hun eigen of overkoepelende showcases.