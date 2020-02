LG V60 ThinQ benchmarks verklappen high-end prestaties

De LG V60 ThinQ komt er waarschijnlijk zeer binnenkort. Voordat er überhaupt iets van een onthulling of teaser getoond is van het toestel, weten we waarschijnlijk al meer over de specificaties van de LG V60 ThinQ.

Een rapport op Geekbench verraadt de eigenschappen van een telefoon met het modelnummer LM-V600N. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om de te verschijnen LG V60 ThinQ. Hoe we dat durven te vermoeden? De LG V50 ThinQ heeft als modelnummer LM-V500N.

Volgens de benchmark drijft een Snapdragon 865 (wat we afleiden van de codenaam 'kona') de LG V60 ThinQ aan. Dat is op het moment van schrijven de meest recent uitgebrachte en beste chipset van Qualcomm. Deze chipset vind je ook terug in de Amerikaanse versie van de Samsung Galaxy S20-serie.

Verdere specificaties

Verder zien we dat er 8GB RAM aanwezig is in de LG V60 ThinQ. Dat is doorgaans meer dan genoeg RAM voor een vlaggenschip. Vergeleken met bijvoorbeeld de Galaxy S20 Ultra met 16GB klinkt het als weinig, maar in de praktijk zullen er maar weinigen ooit de volle 16GB nodig hebben.

Met een single-core score van 898 en multi-core score van 3266 ziet het ernaar uit dat er geen gebrek aan power is bij de nieuwe V-telefoon; de scores zijn beter dan die van 2019 vlaggenschepen.

Ook zien we dat de V60 ThinQ uit de doos op Android 10 zal draaien, wat altijd een prettige bijkomstigheid is. Naar verluidt zijn er vier camera's aan de achterzijde aanwezig, en bevindt zich onder de motorkap 5000 mAh aan accucapaciteit. Daarmee zou je het doorgaans zeker een dag of twee mee moeten kunnen volhouden op één cyclus.

Uiteraard is nog niets van dit alles bevestigd door LG zelf, maar we gaan er niet vanuit dat het uiteindelijke model (veel) zal verschillen met de geteste versie. Aangezien de LG V50 ThinQ in februari 2019 uit de doeken werd gedaan, is het niet zo gek om nog deze maand de LG V60 ThinQ te verwachten.