Lexmark onthult nieuwe printers voor middelgrote tot grote ondernemingen

Lexmark introduceert vandaag negen nieuwe A4 kleurenprinters, zwart-witprinters en multifunctionele printers (mfp’s). Ze combineren verbeterde functies voor beveiliging en duurzaamheid met schaalbare ondersteuning en uitmuntende prestaties.

De nieuwe printers zijn ontwikkeld voor werkgroepen binnen middelgrote tot grote ondernemingen met maandelijkse printvolumes tot 10.000 pagina’s (kleur) of 20.000 pagina’s (zwart-wit). Ze kunnen los worden ingezet of als onderdeel van een printerpark. Tot de standaardfunctionaliteit behoren draadloze connectiviteit, een hoge invoercapaciteit en een USB-poort aan de voorzijde. Het knoploze touchscreen in tabletstijl draagt bij aan eenvoudige gebruikersinteractie en is gemakkelijk schoon te maken.

Deze nieuwe apparaten bieden krachtigere beveiliging met onder meer de Lexmark Trusted Platform Module (TPM). Deze oplossing verzorgt de authenticatie van gebruikers bij de printer en controleert de systeemintegriteit. Verder maakt de cryptografische functionaliteit van TPM het mogelijk om een unieke digitale vingerafdruk voor het systeem te creëren. TPM voldoet aan de strenge eisen van de branche en de Amerikaanse overheid, zoals de Common Criteria en de Federal Information Processing Standard (FIPS).

(Image credit: Lexmark)

Een overzicht van de features van de nieuwe A4 kleurenprinters (CX635adwe, CX532adwe, CS632dwe, CS531dw) en zwart-witprinters (MX632adwe, MX532adwe, MS632dwe, MS631dw and MS531dw) vind je hieronder.