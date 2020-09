Last-minute uitgelekte Pixel 5 foto's tonen nieuwe smartphone van Google volledig

Het is een grote dag voor fans van Google-hardware, want we verwachten later vandaag nieuwe Pixel-telefoons, een Chromecast-apparaat en een smart speaker op het online lanceringsevenement van Google. Natuurlijk is er daarvoor nog tijd voor wat uitgelekte info.

Met name de bekende tipgever Jon Prosser is naar Twitter getrokken om foto's van de aankomende Pixel 5-telefoon te delen. Dat zou de krachtigste smartphone moeten worden die Google dit jaar lanceert: je kunt dunne randen en de punch-hole camera aan de voorkant zien, samen met de getextureerde behuizing en de vingerafdruksensor aan de achterkant.

Die behuizing gaat worden gemaakt van 100% gerecycled aluminium, volgens een andere tip van een andere gerespecteerde leaker. Roland Quandt heeft namelijk gezegd dat de Pixel 5 van aluminium zal zijn op de achterkant en Corning Gorilla Glass 6 aan de voorzijde. Die info bracht hij naar buiten nadat hij eerder een foto van het Lauch Night In event van Google gepost had.

De groene tint op de Pixel 5 die je in dat promo-beeld kunt zien gaat Sorta Sage heten, volgens Quandt. Die kleur is nu in verschillende lekken opgedoken, en zal schijnbaar naast het standaard zwart beschikbaar zijn als de Pixel 5 in de verkoop gaat.

Late night Pixel 5 leak, if you’re up. 👋 pic.twitter.com/Jtegn7x4iHSeptember 30, 2020

Google heeft ook gezegd dat de Pixel 4a 5G onthuld zal worden op het Launch Night In Event en we hebben nu prijzen gezien voor de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

De $499 startprijs voor de Pixel 4a 5G in de VS werd aangekondigd door Google in augustus, maar de promo-pagina's in de Google Store in het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben onthuld dat de de lokale prijzen respectievelijk £499 en AU$799 zullen zijn.

De Pixel 5 zou op zijn beurt $699 kosten in de VS. De prijs weerspiegelt de mid-range specs die we verwachten te komen in de Pixel 5, waarmee Google de high-end markt overlaat aan Apple en Samsung. Prijzen in euro voor beide smartphones hebben we voorlopig nog niet gezien.

Zelfs nu bijna alle info bekend is, kijken we nog steeds erg uit naar het event. De Launch Night In gaat vandaag, 30 september om 20u van start. In dit artikel leggen we tot slot uit hoe jij alles live mee kan kijken.