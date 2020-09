Google Pixel 5 lancering: hoe kan je de live stream van het Google event kijken

De Google Pixel 5 is bijna hier en het bedrijf zal deze vlaggenschip onthullen op zijn grote Launch Night In event. Google zal naar verwachting zowel de Pixel 5 als de Google Pixel 4a 5G onthullen op dit evenement, maar er zijn ook geruchten over een nieuwe Google Chromecast en een Nest smart speaker.

Wanneer kun je meekijken? Het evenement staat gepland op 30 september en begint om 20u onze tijd. Hieronder delen we alle details over hoe je live mee kunt kijken.

Google Pixel 5 lancering live stream

De Google Pixel 5 live stream is nog niet geüpload, maar we verwachten dat het bedrijf zijn eigen videoplatform zal gebruiken, aangezien het eigenaar is van YouTube en dat is waar de meeste live streams plaatsvinden.

We verwachten dat het de video zal uploaden naar zijn grootste Google-kanaal, maar kijk later vandaag zeker terug om de exacte stream te zien.

Onze Engelse collega's zullen tot slot nog hun eigen live stream hosten waar ze je door de aankondigingen heen praten.