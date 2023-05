Last-minute Google Pixel Fold teaservideo laat niets aan de verbeelding over

We zijn nog maar een paar uur verwijderd van Google I/O 2023 en het lijkt erop dat Google niet kan wachten tot het evenement zelf om zijn meest verwachte nieuwe product te tonen. Na een korte Google Pixel Fold teaser video die vorige week werd vrijgegeven, heeft het bedrijf nu een langere advertentie gedeeld met de telefoon.

Deze werd gedeeld door het officiële Google Pixel Twitter-account (opens in new tab) (via Phone Arena (opens in new tab)) en de formulering van de tweet suggereert dat de link naar de video zelf misschien pas na Google I/O moest verschijnen. Maar kijk, hij is er nu, dus we gaan hem niet negeren.

De video, die je hieronder kunt bekijken, ervan uitgaande dat Google hem niet heeft verwijderd, laat zien hoe de Pixel Fold wordt gebruikt door verschillende NBA-sterren, voornamelijk voor videogesprekken, maar ook voor het maken en bewerken van foto's.

De ervaring lijkt erg op die van een Google Pixel 7, alleen met een groot, opvouwbaar scherm. Terwijl de bezels er hier net zo teleurstellend groot uitzien als in andere teasers en lekken, ziet het apparaat er niet overdreven lomp uit, vooral wanneer het is dichtgevouwen.

Je ziet de Pixel Fold in het wit en zwart, en hij wordt in sommige shots vergezeld door wat lijkt op de Google Pixel 7a. Over de Pixel 7a gesproken, die verschijnt ook prominent in een nieuwe advertentie, gedeeld door de betrouwbare leaker @OnLeaks in samenwerking met MediaPeanut (opens in new tab).

Dit is een kortere video, maar hij toont de Pixel 7a vanuit verschillende hoeken en benadrukt zijn vermogen om donkere delen in foto's helderder te maken. Er is niet echt veel dat we niet eerder hebben gezien in een van deze video's, maar beide zijn officieel marketingmateriaal. Er is geen twijfel meer mogelijk over de betrouwbaarheid hiervan, dit zijn de twee telefoons die we vanavond om 19u gaan zien.