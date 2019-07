Lanceringsdatum Samsung Galaxy Note 10 bevestigd, plus teaser over de camera

Het moment van de lancering van de Samsung Galaxy Note 10 is bijna aangebroken. Het Zuid-Koreaanse bedrijf heeft namelijk de officiële lancering van de nieuwe smartphone bevestigd. Die zal op 7 augustus 2019 plaatsvinden in New York.

De uitnodiging geeft ons een voorproefje van de nieuwe, interessante selfiecamera en bevat een beeld van de S Pen (de ingebouwde stylus van de Note-smartphones) die cirkelt rond een nieuwe camerasensor. Er wordt ook vermeld dat deze lancering "het verbonden ecosysteem van de Galaxy's naar het volgende niveau zal tillen".

Net zoals de Note 9, zal de lancering van de Galaxy Note 10 plaatsvinden in het Barclays Center in Brooklyn.

Het evenement zal daarnaast plaatsvinden om 16 uur lokale tijd, wat overeenkomt met 22 uur onze tijd.

Een dergelijke lanceringsdatum was ook te verwachten, aangezien de CEO van Samsung de naam van het toestel bevestigde in een recente briefing met TechRadar.

Bron afbeelding: Samsung (Image credit: Samsung)

Wat verwachten we van de lancering?

De Galaxy Note 10 krijgt dezelfde randloze make-over als de Samsung Galaxy S10 in de vorm van een punch-hole camera, volgens de laatste lekken.

Maar de frontcamera in dat punch-hole lijkt nu in het midden te staan in plaats van aan de zijkant. Ook zien we maar één camera in tegenstelling tot de dubbele camera bij de Galaxy S10 Plus.

De camera's achteraan lijken verplaatst te zijn naar de linkerkant. We zien nu een verticale opstelling van drie lenzen, waarbij de derde lens waarschijnlijk een Time of Flight-sensor is voor dieptezicht.

Natuurlijk is de S Pen ook weer van de partij en we zijn benieuwd welke nieuwigheden Samsung hier zal presenteren.

De nieuwe Samsung SmartThings set. Bron afbeelding: Samsung. (Image credit: Samsung)

Hoe zit het met de "verbonden ecosysteem"? Er wordt gesproken over een update van Bixby, die zou samenhangen met een upgrade van het Samsung SmartThings smart home gebeuren. De kans bestaat dus dat er niet alleen een nieuwe Note-smartphone aangekondigd zal worden.

Samsung heeft nog een lange weg te gaan als het aankomt op Bixby en zijn smart home producten, vooral in vergelijking met Google en Amazon. Misschien maakt het 7 augustus wel de (broodnodige) inhaalbeweging.