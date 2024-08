Philips introduceert twee nieuwe QD-OLED gaming monitoren

Prijs en beschikbaarheid De Philips Evnia 27M2N8500 is vanaf eind september verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 749,00 euro. De Philips Evnia 32M2N8900 is vanaf oktober verkrijgbaar tegen een adviesprijs van 1199,00 euro.

MMD heeft vandaag twee nieuwe monitoren binnen de eersteklas 8000-serie aangekondigd. De Philips Evnia 27M2N8500 beschikt over een 27-inch QD OLED-paneel inclusief QHD-resolutie (2560 x 1440) en een verversingssnelheid tot wel 360 Hz. De Philips Evnia 32M2N8900 is uitgerust met een 31,5-inch QD OLED-paneel inclusief 4K-resolutie (3840 x 2160), wat de monitor uitermate geschikt maakt voor visueel veeleisende games. Beide schermen worden geleverd met drie jaar fabrieksgarantie, waaronder ook dekking voor OLED en QD OLED-inbranding.

Perfecte beeldkwaliteit voor gaming

Beide monitoren beschikken over een QD OLED-paneel en DisplayHDR Trueblack 400-kwalificatie, waarmee prachtige felle kleuren en diepe zwarttinten voor een fantastisch contrast worden geproduceerd. Op de Philips Evnia 27M2N8500 worden daarnaast beelden en kleuren vloeiend weergegeven dankzij het echte 10-bit-scherm. De Philips Evnia 32M2N8900 bied UltaClear 4K UHD-resolutie en Utlra-Wide-Color-technolgie, wat de game-ervaring van gebruikers naar een hoger niveau tilt.

Game met snelheid en precisie

Naast de prachtige beelden hebben de monitoren ook krachtige specificaties op het gebied van snelheid. Zo is de Philips Evnia 27M2N8500 voorzien van een verversingssnelheid tot wel 360 Hz, wat voor een scherpe en vloeiende ervaring zorgt. De Philips Evnia 32M2N8900 is daarnaast uitgerust met een verversingssnelheid van 240 Hz, wat eveneens een soepele en vloeiende game-ervaring tot gevolg heeft. De monitor beschikt tot slot over een Smart Crosshair-functie die automatisch de kleur van de Crosshair aanpast, zodat deze altijd in contrast staat met de achtergrond van het spel. Hierdoor kan in elke situatie nauwkeurig gericht worden.

De Philips Evnia 27M2N8500 is verder voorzien van speciale Dynamic Lightning-technologie waarmee het voor Windows 11 gebruikers mogelijk is alle RGB-verlichting van hun aangesloten monitoren en accessoires te synchroniseren. Hiermee ontstaat een consistent kleurrijk ecosysteem. De Philips Evnia 32M2N8900 is op zijn beurt uitgerust met een USB-C-poort inclusief 65W Power Delivery om ook externe apparaten op te laden.

Aanvullende functies

Naast bovengenoemde functies zijn beide monitoren ook voorzien van Ambiglow-verlichting. De lampen veranderen niet alleen van kleur, maar kunnen ook gesynchroniseerd worden met audio- en videomateriaal tijdens het gamen. Verder stelt het ergonomische in hoogte verstelbare standaard (HAS) gamers in staat om hun monitor in de meest comfortabele positie te plaatsen. Tot slot zorgen de LowBlue-modus en Flicker-Free-technologie ervoor dat ogen minder vermoeid raken.