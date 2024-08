TCL wint EISA Awards met drie verschillende tv's

TCL kondigt vandaag uitzonderlijke onderscheidingen aan die zijn behaald bij de EISA Awards. De Expert Imaging and Sound Association (EISA) wordt erkend als Europa's belangrijkste autoriteit op het gebied van audiovisuele innovatie en heeft TCL drie vooraanstaande prijzen toegekend, als erkenning voor de toewijding van TCL om de grenzen van displaytechnologie te verleggen.

Vanwege zijn gepatenteerde technologie was de TCL 115X955 Max TV uitstekend in de categorie XL-schermen en kreeg hij de titel "EISA STATEMENT TV 2024-2025". TCL werd ook bekroond met "EISA HOME THEATER MINI LED TV 2024-2025" voor de TCL QD-Mini LED 4K TV 75C855, een erkenning van zijn superieure prestaties als het gaat om de beste Home Cinema-ervaring. Bovendien werd de TCL 55C765-tv erkend voor zijn uitzonderlijke gameplay-verbeteringen als de "EISA GAMING TV.

TCL 115X955 Max: de EISA "STATEMENT TV 2024-2025"

De TCL 115X955 Max, een gigantische QD-Mini LED-tv, zette de industriestandaard voor Mini LED en werd bekroond met de EISA "STATEMENT TV 2024-2025". Met Full Array 6e generatie Mini LED van 20.000+ zones, QLED PRO, 4K HDR Premium 5000 en 144Hz Motion Clarity Pro - biedt deze tv krachtige en nauwkeurige contrasten, scherpe en kleurrijke HDR-beeldkwaliteit op een uitzonderlijke schermgrootte. De 115X955 Max is klaar om in het middelpunt van de belangstelling te staan in een ruime woonkamer of speciale thuisbioscoop en ondersteunt HDR10+- en Dolby Vision IQ-technologieën. Het geïntegreerde 6.2.2 Onkyo-geluidssysteem tilt de audio-ervaring naar een hoger niveau en biedt geluid van bioscoopkwaliteit dat past bij de verbluffende beelden.

TCL 55C765: de EISA "GAMING TV 2024-2025"

De TCL 55C765 is ontworpen voor diegenen die op zoek zijn naar de ultieme game-ervaring. Deze tv maakt gebruik van TCL's 6e generatie Mini LED-technologie en QLED PRO om ongeëvenaarde helderheid en kleurnauwkeurigheid te leveren, zodat elk detail in je game met verbluffende helderheid wordt weergegeven.

Voor gamers is de TCL C765 uitgerust met Game Master Pro 3.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR en 1080p/240Hz VRR, evenals FreeSync Premium Pro. Het ondersteunt ook de nieuwste HDR-formaten, waaronder HDR10+, Dolby Vision en Dolby Vision IQ. De 144Hz Motion Clarity Pro zorgt voor vloeiende bewegingen in snelle scènes. Deze functies maken het de ultieme partner voor een meeslepende game-ervaring.

TCL 75C855: de "EISA HOME CINEMA MINI LED TV 2024-2025"

TCL's 75C855 combineert geavanceerde schermtechnologie met een strak ontwerp, waardoor het het middelpunt is van elke thuisbioscoopopstelling. De beeld- en geluidsexperts van EISA hebben de TCL 75C855 "HOME CINEMA MINI LED TV 2024-2025" bekroond.

Het hart van de 75C855 wordt gevormd door TCL's Full Array 6e generatie Mini LED-technologie, gecombineerd met QLED, die zorgt voor een levendige en nauwkeurige kleurreproductie. De 4K HDR Premium 3500 en 144Hz Motion Clarity Pro voor krachtige, nauwkeurige contrasten en scherpe en kleurrijke HDR-beeldkwaliteit. Als aanvulling op zijn visuele bekwaamheid rondt het ingebouwde 2.2.2 Onkyo Dolby Atmos-geluidssysteem de ervaring af en biedt het een rijk en omhullend geluid.