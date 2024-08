JBL Tour Pro 3 draadloze oordopjes gelanceerd: oplaadcase met scherm wordt nog slimmer

Maak kennis met de JBL Tour PRO 3, de meest geavanceerde True Wireless Stereo (TWS) oordopjes tot nu toe. Met de introductie van dual drivers, JBL Spatial 360 met Head Tracking, True Adaptive Noise Cancellation 2.0 en een Smart Charging Case boordevol unieke functies, tilt de JBL Tour PRO 3 je luister- en gebruikservaring naar een hoger niveau.

Altijd en overal entertainment

Prijs en beschikbaarheid De JBL Tour PRO 3 is vanaf 14 september 2024 verkrijgbaar in de kleuren Black en Latte voor 299.99 euro via JBL.com en geselecteerde retailers. Vanaf vandaag, 21 augustus, is de JBL Tour PRO 3 ook al beschikbaar voor pre-order bij Bol.com en Coolblue.

Een van de meest opvallende vernieuwingen van de JBL Tour PRO 3 is de tweede generatie Smart Charging Case. Deze case biedt niet alleen volledige controle over de functies van de oordopjes, maar werkt ook als een draadloze audiotransmitter. Dit betekent dat je ‘Altijd en overal entertainment’ kunt beleven, of het nu via een USB- of analoge bron is, zoals een in-flight entertainmentsysteem. Plug simpelweg de oplaadcase in en je oordopjes zijn meteen en automatisch verbonden. Nog beter, de directe verbinding tussen de case en de oordopjes is stabieler en heeft minder vertraging dan Bluetooth, waardoor deze ideaal is voor gamen, bellen, films kijken en muziek luisteren.

De JBL Tour PRO 3 is het eerste TWS-model van JBL met volledige Auracast-functionaliteit. Zo deel je audiocontent moeiteloos met elk Auracast-compatibel apparaat via de Auracast-knop op het display van de Smart Charging Case™. Of sluit je aan bij een bestaande uitzending door simpelweg de case en de bijbehorende app te gebruiken.

De vernieuwde Smart Charging Case heeft nu een 30% groter scherm dan zijn voorganger, allemaal verpakt in een kleinere, meer draagbare case. Het scherm biedt naadloze controle over muziekweergave, gespreksbeheer, toegang tot ID3 Tag, nummerherkenning en mediabestandsinformatie, en meer – allemaal zonder dat je je telefoon hoeft te gebruiken.

Meeslepende JBL Spatial 360 met Head Tracking

De JBL Tour PRO 3 brengt JBL Spatial 360 en Head Tracking-technologie naar elk audiosignaal. Deze functie verandert stereogeluid in een volledig meeslepende ervaring, vooral bij het kijken van films of het spelen van games. Head Tracking verdiept de ervaring door geluiden te laten lijken alsof ze van buiten je hoofd komen en op een vaste plek blijven, zelfs wanneer je je hoofd beweegt.

Legendarisch JBL Pro Sound

Wat je ook luistert, ervaar het in topkwaliteit. De JBL Tour PRO 3 heeft een hybride dual-driver systeem in elke oordop dat het legendarische JBL Pro Sound levert: een primeur voor JBL TWS. De gebalanceerde armature driver zorgt voor heldere hoge tonen, waardoor de 11mm dynamische driver krachtige, zuivere bas en levendige vocalen kan produceren. Met een speciale DAC (Digital-to-Analog Converter) voor elke driver, die elk een specifiek deel van het frequentiebereik van 20Hz tot 40kHz reproduceert, ervaar je elk detail in ongekende helderheid, dichterbij dan ooit bij studio-geluidskwaliteit.

Om de audiokwaliteit verder te verbeteren, levert de Hi-Res gecertificeerde draadloze audiocodec LDAC drie keer meer data dan de standaard Bluetooth-codecs, wat resulteert in uitzonderlijk hoge resolutie geluid.

Gepersonaliseerde luisterervaring

Oordopjes die passen bij jouw levensstijl. De meeste functies van de JBL Tour PRO 3 zijn volledig aanpasbaar, inclusief de True Adaptive Noise Cancellation 2.0-technologie. Dit systeem meet meer dan 50.000 keer per seconde en past zich aan veranderingen in de omgeving aan, terwijl het ook geluidslekkage compenseert.

Voor optimaal comfort en de beste prestaties wordt de JBL Tour PRO 3 geleverd met een uitgebreide selectie oordopjes. Vind de perfecte pasvorm met vijf verschillende maten siliconen oordopjes en een extra set schuimrubberen oordopjes.

Met zes microfoons en een hydrodynamisch windbestendig ontwerp zorgt de Tour PRO 3 voor heldere en onvervormde stemoverdracht tijdens gesprekken. De oordopjes maken gebruik van een nieuwe, eigen JBL Crystal AI-belalgoritme om de helderheid te verbeteren, zelfs in lawaaierige omgevingen. Je stem zal nu niet alleen duidelijk zijn in omgevingen met lage, stationaire geluiden zoals verkeer of in de metro, maar ook in situaties met plotselinge hoge frequentie geluiden, zoals in een café.

Til je belervaring naar een hoger niveau met de nieuwe slimme belequalizer: Voice Call. Deze beschikt over een geluidsniveau-optimalisator die helpt om het volume van luide sprekers te dempen of die van stille sprekers te versterken.

Persoonlijk in elk aspect

Voor een volledig gepersonaliseerd geluid biedt de Personi-fi 3.0 gehoortest een op maat gemaakt geluidsprofiel. Dit JBL-algoritme meet en past nauwkeurig het individuele gehoorprofiel aan met behulp van 12 frequentiebanden voor EQ-compensatie en 14 warble-tonen. De aanpassingen worden afzonderlijk voor elk oor uitgevoerd, voor de meest persoonlijke luisterervaring tot nu toe.

Gebruikers kunnen de Tour PRO 3 verder personaliseren door het vergrendelscherm en de achtergrond van het display met elke foto in te stellen. Voertaal van de display kan worden ingesteld in 13 talen.