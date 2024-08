Ring introduceert nieuwe Battery Video Doorbell met langere batterijduur

Ring introduceert vandaag de Ring Battery Video Doorbell, de volgende generatie van de bestverkochte Ring-deurbel met extra functies, waaronder HD-video met zicht van top tot teen. Bovendien is hij eenvoudiger zelf te installeren. Battery Video Doorbell heeft een tot 23% langere batterijduur dan het vorige model(gebaseerd op gebruik in algemene instellingen).

Elk moment een volledig beeld

Prijs en beschikbaarheid De Battery Video Doorbell is vandaag beschikbaar voor vooruitbestelling via Ring.com en Amazon.com voor 99,99 euro. Vanaf 4 september 2024 start de verzending.

HD-video met zicht van top tot teen is nu beschikbaar voor de Ring Battery Video Doorbell, die hetzelfde beeld biedt als de Doorbell Plus- en Pro-modellen. De Battery Video Doorbell bevat HD-video en een gezichtsveld van 150 bij 150 graden, waardoor gebruikers een volledig beeld van al hun bezoekers krijgen. Dankzij video met zicht van top tot teen beschikken gebruikers over een 66 procent groter beeld vergeleken met de vorige generatie (Ring Video Doorbell 2de generatie). Hierdoor zijn functies als pakketmeldingen (beschikbaar met een Ring Protect-abonnement) nog bruikbaarder, aangezien leveringen bij de deur nog beter te zien zijn.



Naast video met zicht van top tot teen beschikt de Battery Video Doorbell over nachtzicht in kleur, zodat gebruikers gemakkelijk kunnen zien wat er dag en nacht gebeurt.



Eenvoudiger zelf te installeren

Dankzij de nieuwe beugel met bevestigingspin kan de Battery Video Doorbell eenvoudig worden geïnstalleerd en verwijderd: je hoeft de deurbel alleen in de muurbeugel te plaatsen. Wanneer het tijd is om de batterij op te laden, haal je de deurbel eenvoudig van de beugel met de nieuwe bevestigingspin.

Extra Ring-functies

Net als alle andere Ring-deurbellen en -camera's beschikt de Battery Video Doorbell over bewegingsdetectie met personaliseerbare bewegingszones en realtime meldingen, livebeeld, en de mogelijkheid om op elk moment met iedereen aan de andere kant van de deur te praten via tweerichtingsspraak.



Met een Ring Protect-abonnement hebben gebruikers toegang tot slimme meldingen die hen informeren over personen of pakketjes bij de deur. Ze ontvangen meldingen met afbeeldingen, zodat ze precies kunnen zien wat een melding heeft geactiveerd met een fotovoorbeeld in de pop-upmeldingen op hun telefoon. Ze kunnen de opgenomen camerabeelden ook maximaal 180 dagen in de cloud opslaan en nog veel meer.



Gebruikers kunnen de Battery Video Doorbell ook koppelen aan compatibele Alexa-apparaten om te zien wat er aan de andere kant van de deur gebeurt of om in gesprek te gaan met iemand aan de deur.