Samsung is druk bezig met ontwikkelen dubbel vouwbare en oprolbare apparaten

Samsung heeft recentelijk nog twee nieuwe vouwbare smartphones op de markt gebracht, de Galaxy Z Fold 6 en de Galaxy Z Flip 6, maar het lijkt erop dat er nog meer interessante vormfactors aankomen, althans dat zegt Samsung-leidinggevende Chung Yi.

Yi sprak tijdens de iMid 2024-conferentie (via PhoneArena) en zei dat er momenteel "producten met verschillende vormfactors, zoals dubbel vouwbare 'multi-foldables' en 'rollables'" in ontwikkeling zijn bij Samsung.

Hoewel we geen indicatie kregen van wanneer we deze apparaten kunnen verwachten, is het wel waarschijnlijk dat Samsung een van de eersten zal zijn die deze vormfactors op de markt zal brengen. Het bedrijf kan immers ook als de pionier van de vouwbare smartphone kunnen worden gezien.

Huawei lijkt echter het eerste een dubbel vouwbare smartphone (of driedubbel vouwbaar, afhankelijk van of je het aantal scharnieren of schermgedeeltes telt) op de markt te brengen. Dat toestel komt schijnbaar volgende maand uit.

Het heeft even geduurd

Samsung heeft zijn oprolbare displays al eerder vertoond. (Image credit: Samsung Display)

Dit nieuws is waarschijnlijk geen verrassing voor Samsung-fans. Het bedrijf staat bekend om het uitproberen van nieuwe ideeën en innovaties voordat ze mainstream worden. Vouwbare smartphones zijn daar natuurlijk ook een goed voorbeeld van.

We hebben daarnaast ook al oprolbare displays gezien tijdens demo's van Samsung Display, dus we wisten al dat de technologie werd ontwikkeld. De vraag is nu hoe snel de technologie klaar is voor massaproductie en wanneer deze displays beschikbaar zullen zijn voor een prijs die consumenten ook echt kunnen betalen.

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat we misschien in 2025 al een oprolbare smartphone zullen zien. Dat lijkt in de eerste instantie misschien erg optimistisch, maar deze displays zijn inmiddels wel al meerdere jaren in ontwikkeling.

Ondertussen zijn veel andere smartphonefabrikanten nog steeds niet eens zeker of ze mee willen doen aan de trend van foldables. Er verschijnen continu geruchten over een vouwbare iPhone, maar het lijkt er niet op dat Apple binnenkort zal afwijken van de standaard vormfactor voor een smartphone.