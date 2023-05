Samsung Display onthult nieuwe 'rollable' displays en OLED displays met biosensoren

Samsung Display heeft een aantal nieuwe displays onthuld die onze telefoons, tablets en laptops iets draagbaarder kunnen gaan maken, zonder dat we moeten inleveren op de schermgrootte. Ook is er een nieuw display onthuld die je bloeddruk kan meten.

Deze schermen worden momenteel gedemonstreerd in de Los Angeles Convention Center in Californië als onderdeel van de 'SID Display Week 2023'. Het 'Rollable Flex'-display is een nieuw soort scherm dat kan uitrollen, net als bijvoorbeeld een rol perkament. Dit scherm verandert dan van maar 1,9 inch lang (49 mm) naar 10 inch lang (254 mm). In een persbericht laat Samsung ook weten dat het hoopt dat dit nieuwe scherm kan helpen om "een lastig-te-dragen, groot display een draagbare vormfactor te geven."

Momenteel is dit nog gewoon een demo en het zal dan ook nog wel even duren voordat je Samsung Display's Rollable Flex ook echt op een consumentenapparaat zal zien, maar we zijn in ieder geval al benieuwd naar de interessante ontwerpen die ongetwijfeld zullen verschijnen. Zo zou je in de toekomst misschien een tablet kunnen kopen die je kan oprollen tot een cilinder, die je gemakkelijk in je zak kan steken om hem mee onderweg te nemen. Ook zien we een situatie voor ons waarin je misschien een oprolbaar display mee zou kunnen nemen als een tweede display voor naast je laptop, voor wat extra productiviteit.

Samsung Display’s 'Rollable Flex'-paneel. (Image credit: Samsung Display)

Samsung Display vertoont momenteel ook meerdere nieuwe ontwerpen voor vouwbare schermen, die ideaal zouden kunnen zijn voor op smartphones. We zouden deze displays dus misschien kunnen terugzien op opvolgers van de Galaxy Z Flip 4 en Galaxy Z Fold 4 van Samsung Electronics, of misschien ook op een opvolger van de recent onthulde Google Pixel Fold.

'Flex In&Out' is een schermtype dat beide kanten op kan worden gevouwen. Je kan het scherm dus naar binnen vouwen zoals een boek (en bestaande Fold-apparaten) en op die manier bescherm je het scherm met de rest van de behuizing naar de buitenkant gericht. Je kan echter met dit nieuwe design het scherm ook naar buiten vouwen, zodat je toch nog toegang hebt tot het display, zonder dat je het toestel per se helemaal uitgevouwen moet gebruiken.

Samsung heeft uitgelegd dat dit design ervoor moet zorgen dat het extra display (het coverscherm) dat veel foldables gebruiken, niet meer nodig zal zijn. Zo'n coverscherm wordt momenteel namelijk toegevoegd op vouwbare smartphones om te zorgen dat je de telefoon ook nog kan gebruiken als hij dichtgevouwen is. Als dat paneel echter overbodig wordt, dan kunnen aankomende foldables misschien ook lichter en dunner worden dan de beste foldables die nu beschikbaar zijn.

(Image credit: Samsung Display)

Verder wordt momenteel ook nog de 'Flex Hybrid' tentoongesteld door Samsung. Dit scherm combineert vouwbare en schuifbare technologieën, zodat je er nog meer schermruimte kan worden gecreëerd op je smartphone.

We weten nog niet wanneer we ook echt smartphones en tablets kunnen verwachten met dit soort displays, maar het zal helaas nog wel even duren. Daarnaast zullen apparaten met dit soort schermen waarschijnlijk (in de eerste instantie) ook erg duur zijn. Dat is namelijk ook (nog steeds) het geval bij de huidige foldables.

Een draagbare OLED-biosensor

Samsung Display heeft zich niet alleen maar op draagbare schermen gefocust, want er is ook een nieuw 'Sensor OLED'-scherm onthuld. Dit scherm combineert een OLED-scherm met verschillende biosensoren. Het resultaat is een display dat op zichzelf ook werkt als een vingerafdrukscanner. De meeste displays met een vingerafdrukscanner gebruiken momenteel een speciale module hiervoor, die zich onder het scherm bevindt.

(Image credit: Samsung Display)

Het ligt natuurlijk voor de hand dat dit soort schermen zouden kunnen worden gebruikt op telefoons om ze gemakkelijker te ontgrendelen met je vingerafdruk, maar hoewel deze technologie dus iets ander werkt dan de huidige vergelijkbare technologieën, is dat niet echt een nieuwe gebruiksmethode. Het echte voordeel van dit OLED-scherm is dat je er blijkbaar ook je cardiovasculaire gezondheid mee kan checken.

Als je twee vingers op het display plaatst, dan wordt het licht van de tv gebruikt om te meten hoe samengetrokken of ontspannen de bloedvaten in je vingers zijn. Deze data kan vervolgens gebruikt worden om je meer informatie over je gezondheid te geven. Volgens Samsung heb je voor accurate bloeddrukmetingen data van beide armen nodig en “het Sensor OLED display kan tegelijkertijd de vingers van beide handen meten en accuratere gezondheidsinformatie leveren dan bestaande draagbare apparaten."

Net als bij de nieuwe vouwbare schermen heeft Samsung niet aangegeven wanneer de Sensor OLED voor het eerst zal verschijnen in smartphones voor consumenten, dus de komende tijd zal je de gezondheidstracking van de beste smartwatches nog niet kunnen vervangen met je nieuwe smartphone.