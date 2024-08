Alienware onthult nieuwe Dual Resolution Gaming Monitor voor de ultieme 2-in-1 game-ervaring

Prijs en beschikbaarheid De Alienware 27 4K Dual Resolution Gaming Monitor (AW2725QF) is vanaf 15 augustus verkrijgbaar in China en vanaf 12 september wereldwijd. De prijs is nog niet bekend.

Alienware onthult de nieuwe 27-inch 4K Dual Resolution Gaming Monitor (AW2725QF). Deze monitor lost het dilemma van multi-genre gamers op die moeten kiezen tussen hoge verversingssnelheid en hoge resolutie. Geniet van het beste van twee werelden zonder een compromis te sluiten, met een monitor die twee modi biedt: één met superieure details van een native 4K (3840x2160) 180 Hz paneel voor visueel intensieve games en één met de enorme snelheid van een native FHD (1920x1080) 360 Hz paneel voor competitieve actiegames. De AW2725QF monitor, ontwikkeld voor zowel pc- als gameconsoles, is perfect voor elk gaming scenario.

Twee modi, geen compromissen

Multi-genre gamers kunnen met één druk op de knop moeiteloos schakelen tussen twee modi. De 4K @180 Hz-modus biedt uitzonderlijke details met 163 pixels per inch, ideaal voor visueel rijke avonturen, zoals RPG’s en avonturengames. De FHD @360 Hz-modus geeft prioriteit aan bewegingshelderheid en snelheid, perfect voor snelle actiegames en zeer competitieve gamers.

Dual Resolution-technologie

De dual resolution-technologie van de AW2725QF biedt gamers de flexibiliteit om te kiezen tussen meer pixels in de 4K @180 Hz-modus of een hogere verversingssnelheid in de FHD @360 Hz- modus. Wanneer een native 4K-display overschakelt op de FHD-modus, worden vier pixels samengevoegd tot één, waardoor de verversingssnelheid verdubbelt tot 360 Hz. Dankzij deze technologie kunnen gamers kiezen tussen een hogere verversingssnelheid of een hogere resolutie, afhankelijk van hun gamevoorkeuren.

Prestaties en functies

De AW2725QF biedt levensechte visuals met zijn DCI-P3 95% color space en Delta E<2 nauwkeurigheid, waardoor hij perfect is voor gaming of voor kleurgevoelig werk in Creator Mode. Dolby Vision en VESA DisplayHDR 600-certificering zorgen voor rijke HDR-prestaties, met heldere kleuren en diepere zwarttinten. Dankzij de op hardware gebaseerde, TUV-gecertificeerde ComfortView Plus spelen.

Actiegames blijven er vloeiend en scherp uitzien dankzij NVIDIA G-SYNC Compatible en VESA AdaptiveSync-certificeringen, die tearing en stuttering voorkomen. De 0,5 ms grijs-naar-grijs responstijd* vermindert ghosting en vervaging voor een betere ervaring.

HDMI 2.1 FRL met hoge bandbreedte tot 4K 120 Hz voor compatibele games op consoles (tot 4K bij 180 Hz op een pc), terwijl de variabele verversingssnelheid en automatische lage latency zorgen voor een responsieve console-ervaring. De eARC-compatibiliteit maakt verbinding met jouw high resolution speakers, inclusief Dolby Atmos-luidsprekers en soundbars, zodat je volledig in je gamewereld op kunt gaan.