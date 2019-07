Samsung bevestigt komst van Samsung Galaxy Note 10

Benieuwd wat wij vinden van de Samsung Galaxy Note 9? Lees onze review

Samsung CEO, DJ Koh heeft bevestigd dat de Galaxy Note 10 eraan komt, zo blijkt uit een interview. Toen hij reageerde op een vraag, liet hij de naam vallen:

"En voor onze Note 10 zal het een andere fase zijn voor Bixby"

Of Koh hiermee zegt dat er nieuwe functies zullen zijn voor Bixby die samen met de Note 10 worden onthuld, of dat hij alleen beaamt dat de virtuele assistent ook beschikbaar wordt op de Samsung Note 10, is nog onduidelijk.

Volgens geruchten zou de nieuwe smartphone volgende maand, op 7 augustus, uitkomen. Samsung heeft dit zelf nog niet bevestigd.

Eerste beelden en prijs

De eerste beelden van de Samsung Galaxy Note 10 zijn ook al online opgedoken. De smartphone verscheen in een YouTube-video van TechTalkTV. De beelden van de nieuwe Samsung zijn niet heel duidelijk, maar wat wel te zien is dat het toestel compleet bestaat uit een scherm, beschikt over een gecentreerde camera en een verticaal camerasysteem.

Naar verluidt zou de Samsung Galaxy Note 10 een startprijs hebben van 1100 à 1200 dollar, om welke versie dit precies gaat is onbekend. Wil je meer zekerheid dan zul je toch echt nog even een paar weken moeten wachten, vanaf 7 augustus weten we meer.