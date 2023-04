Je iPhone krijgt misschien een nieuwe feature die op Android al jaren beschikbaar is

Apple gaat naar verwachting de mogelijkheid om apps te 'sideloaden' naar iPhones brengen. Dit zou ervoor zorgen dat iPhone-gebruikers apps kunnen installeren van andere bronnen dan alleen de officiële App Store. Volgens een nieuw verslag zou deze feature in iOS 17 worden geïntroduceerd. Dit bericht volgt na de nieuwe 'Digital Markets Act' die in de Europese Unie is opgesteld. Deze nieuwe regelgeving vereist dat platformbeheerders apps van externe ontwikkelaars toestaan op hun platform.

Dit verslag komt vanuit Bloomberg’s Mark Gurman. Gurman schreef in zijn meest recente PowerOn-nieuwsbrief (opens in new tab) dat “Apple aan het werk is om de software te reviseren om sideloaden op de iPhone mogelijk te maken – het downloaden van apps buiten de officiële store – om tegen volgend jaar te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving.”

Op Android, de enige echte concurrent voor iOS, is het al langer mogelijk voor gebruikers om apps van externe app stores te downloaden in een paar stappen. Gurman geeft niet aan wat Apple's plannen specifiek inhouden, maar het zal waarschijnlijk om een vergelijkbare implementatie gaan als op Android.

Andere features die volgens geruchten naar iOS 17 komen, zijn onder andere updates voor services zoals CarPlay, Siri en Berichten. Andere veranderingen schijnen vooral bedoeld te zijn om verbeteringen naar nieuwere iPhones te brengen, zoals naar de iPhone 14 Pro en zijn Dynamic Island , en om nieuwe camera-features toe te voegen aan de aankomende iPhone 15 -toestellen.

Als het echt moet van de EU

Deze verandering voor Apple komt nadat Apple ook verwacht wordt om over te schakelen van zijn eigen Lightning-oplaadkabels naar USB-C-oplaadkabels . De EU heeft nu al meerdere nieuwe regels opgesteld die vooral invloed lijken te hebben op Apple, ook al zijn ze gericht op technologiefabrikanten in het algemeen . Apple is vooral de klos vanwege bepaalde keuzes rondom zijn hardware en software die het bedrijf door de jaren heeft gemaakt, zeker op het gebied van iOS en iPadOS.

Als deze verschillende geruchten ook inderdaad waar blijken te zijn, dan gaat de iPhone 15-serie niet alleen gebruikmaken van dezelfde connector als elke moderne Android-telefoon en Windows-laptop, maar gebruikers zullen ook nog eens apps kunnen gaan downloaden van websites die niet van Apple zelf zijn of zelfs van een concurrerende app store.