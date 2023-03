Oppo Find X6: nieuws, geruchten en meer

De Oppo Find X6-serie bestaat wellicht uit een trio sterke telefoons, waarvan de Oppo Find X6 Pro de allerbeste (en duurste) is. Op vlak van specificaties zal deze serie op het niveau zitten van series als de Galaxy S23, Xiaomi 13 en iPhone 14.

Hieronder hebben we alles verzameld wat we tot nu toe weten over de Oppo Find X6, X6 Pro en X6 Lite. Helemaal onderaan hebben we tot slot een verlanglijst samengesteld met features die we graag willen zien.

Latest news Volgens nieuwe geruchten zal de Oppo Find X6 Pro niet beschikbaar zijn in Europa. De lancering zou uitsluitend voor China zijn.

In het kort

Wat is het? De volgende serie flagship telefoons van Oppo

De volgende serie flagship telefoons van Oppo Wanneer verschijnt het? Waarschijnlijk in maart 2023

Waarschijnlijk in maart 2023 Hoeveel kost het? Waarschijnlijk rond de 1000 euro voor de Find X6 Pro

Oppo Find X6: Lancering en prijs

Hoewel er geen officieel nieuws is over de releasedatum van de Oppo Find X6, kunnen we toch een goede gok wagen. De Oppo Find X5 en Oppo Find X3 zijn beide in maart in de verkoop gegaan. Een Find X4 is er trouwens niet, aangezien het cijfer 4 in veel Aziatische culturen een ongeluksgetal is. Zo was er bijvoorbeeld ook geen OnePlus 4.

De Oppo Find X6 zou bijgevolg in maart 2023 gelanceerd kunnen worden, samen met de Oppo Find X6 Pro en Oppo Find X6 Lite. Net zoals bij de meeste grote merken kondigt Oppo meerdere telefoons tegelijk aan.

Qua beschikbaarheid verwachten we niet dat de Oppo Find X6 Pro zal worden gelanceerd in de VS, het Verenigd Koninkrijk of Europa. Op dit moment lijkt het erop dat de telefoons exclusief in China beschikbaar zullen zijn. We weten niet of en wanneer de Oppo Find X6 naar ons land zal komen.

Oppo lijkt de laatste tijd vooral budget telefoons te lanceren in Nederland en België. Zo heeft het recent de vouwbare Oppo Find N2 Flip gelanceerd in selecte Europese markten, maar niet in de Benelux.

(Image credit: Future)

Er is geen informatie over wat de Oppo Find X6 zou kunnen kosten, maar de telefoons zouden vergelijkbare prijzen kunnen hebben als hun voorgangers. Ter referentie, de Oppo Find X5 begint bij 999 euro, de Find X5 Pro kost 1.299 euro, en de Oppo Find X5 Lite kost 499 euro.

In ieder geval zullen bovenstaande prijzen waarschijnlijk niet precies kloppen voor de komende modellen, maar we betwijfelen of de Find X6 veel duurder zal zijn. De Find X5 en Find X5 Pro zijn namelijk al aan de prijzige kant zijn voor de specs die ze bieden.

Oppo Find X6: nieuws en leaks

Het grootste lek tot nu toe gaat over de Oppo Find X6 Pro en komt van leaker Yogesh Brar (opens in new tab), die de mogelijke specs onthulde op Twitter.

Blijkbaar heeft de Oppo Find X6 Pro een 6,7-inch 2K scherm, een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 8GB of 12GB RAM, 128GB, 256GB of 512GB opslag, Android 13, en een 5.000mAh batterij met 100W bedraad opladen en 50W draadloos opladen.

De telefoon heeft blijkbaar een drievoudige camera achteraan met een 50MP-hoofdcamera, een 50MP-groothoekcamera en een 50MP-telefotocamera, voorzien van een Hasselblad branding. Vooraan krijgen we naar verluidt een 32MP-selfiecamera. De belangrijkste camera zou een grote 1-inch sensor hebben, wat in maart werd bevestigd door leaker Ice Universe (in de tweet hieronder).

OPPO Find X6 Pro !!! pic.twitter.com/LDBgIsFTrGMarch 12, 2023 See more

Het is echter mogelijk dat de telefoon nog sneller zal opladen dan het lek hierboven suggereert, aangezien Oppo zowel 150W- als 240W-oplaadtechnologie heeft onthuld. Het bedrijf zei echter niets over de toepassingen van deze technologie. Er werd wel vermeld dat 240W-snelladen ervoor zorgt dat een 4.500mAh-batterij in amper 9 minuten helemaal vol zit.

Het ziet er niet waarschijnlijk uit dat deze cijfers bij de nieuwe telefoons horen, aangezien een certificering voor twee Oppo-telefoons (waarschijnlijk de Find X6 en Find X6 Pro) melding maakt van 80W en 100W opladen. Leaker Digital Chat Station heeft ook toegevoegd dat de Oppo Find X6 Pro blijkbaar een 5.000mAh-batterij heeft en dat het standaardmodel een 4.800mAh-batterij heeft.

Over de standaard Oppo Find X6 gesproken, gerenommeerde leaker @evleaks (opens in new tab) heeft een render van de telefoon gepost, die je hieronder kan zien, inclusief een enorm camerablok met drie lenzen. De telefoon is daarnaast gespot in live foto's, vermoedelijk van een testtoestel, die gedeeld zijn op Weibo (opens in new tab).

Image 1 of 2 (Image credit: Evan Blass) (Image credit: Weibo / @WhyLab)

Volgens leaker Digital Chat Station (opens in new tab) (via GSMArena (opens in new tab)) bestaat deze set-up uit drie 50MP-camera's: een primaire, ultra-wide en periscoopcamera. Volgens Nikkei Azië (opens in new tab) zou Oppo vervolgens vanaf 2023 of 2024 eigen chipsets in smartphones kunnen gebruiken, dus er is een kans dat deze op tijd klaar zijn voor de Oppo Find X6-lijn.

Het is echter onduidelijk of Oppo's eigen chipsets beter zouden zijn, maar deze overstap zou het bedrijf kunnen helpen tekorten en storingen te voorkomen.

Oppo Find X6: wat we willen zien

De Oppo Find X5-serie bestaat uit twee (sorry Find X5 Lite) indrukwekkende telefoons, maar er is ruimte voor verbetering.

1. Groter zoombereik

De Oppo Find X5 Pro heeft geen geweldige zoom. (Image credit: Future)

Hoewel de Oppo Find X5 Pro in veel opzichten een topsmartphone is, is 2x optische zoom echt niet voldoende voor zijn prijs. De meeste high-end telefoons hebben ten minste 3x of 5x zoom. De Samsung Galaxy S23 Ultra gaat zelfs tot 10x zoom.

We zouden dus graag minstens 3x zoom zien op de Oppo Find X6 Pro en dat is ook het absolute minimum. Idealiter zou die update ook naar de standaard Find X6 komen, aangezien de Find X5 vorig jaar eveneens op 2x optische zoom bleef zitten.

2. Lagere prijzen

De hele Oppo Find X5-serie is vrij duur voor wat je krijgt, vooral gezien het feit dat Oppo niet helemaal de aantrekkingskracht van Samsung of Apple heeft. Dus als het bedrijf echt wil concurreren in 2023 dan zien we graag lagere prijzen.

Dat geldt vooral voor de Find X6 en Find X6 Pro, omdat ze moeten concurreren met zwaargewichten als de Samsung Galaxy S23, Xiaomi 13 en de OnePlus 11. Een adviesprijs van 999 euro of minder voor de Find X6 Pro zou hem echt interessant maken.

3. Waterbestendigheid

(Image credit: Future)

De Oppo Find X5 Pro heeft een officiële certificering waterbestendigheid, maar de standaard Oppo Find X5 niet, ondanks zijn hoge adviesprijs.

We kunnen leven zonder officiële score voor waterbestendigheid op het Lite-model, maar voor 999 euro verwacht je een officiële IP-score. Alle concurrenten op dit prijspunt hebben die certificering en als je zoveel geld uitgeeft aan een telefoon, wil je dat hij een ongelukkige plons overleeft.

4. Een microscoopcamera

De Oppo Find X3 Pro had een ongebruikelijke extra camera, namelijk een microscoopcamera, waarmee je superscherpe foto's van kleine details kon maken. Hoewel dit misschien niet dé camera-innovatie was waarop iedereen zat te wachten, was het een unieke feature waarmee Oppo zich kon onderscheiden.

We hopen dat Oppo met de Find X6 ofwel deze camera terugbrengt ofwel een nieuwe feature onthult die nog geen enkele concurrent heeft.