'iPhones en Apple Watches kunnen binnenkort auto-ongelukken herkennen'

Volgens The Wall Street Journal krijgen smartphones en smartwatches van Apple vanaf 2022 een functie waarmee auto-ongelukken kunnen worden gedetecteerd.

Google introduceerde twee jaar geleden al een veiligheidsfunctie voor het detecteren van auto-ongelukken in de Pixel 4. Bij een crash worden dan automatisch de hulpdiensten ingeschakeld. Apple volgt nu mogelijk met zijn eigen versie van dit concept.

We verwachten dat de versie van Apple veel zal lijken op de Android-variant. Die werkt via de Personal Safety-app van Google en gebruikt de versnellingsmeter en sensoren van een apparaat om te herkennen of er een ongeluk heeft plaatsgevonden.

De smartphone vraagt bij een incident of de hulpdiensten ingeschakeld moeten worden. Als de gebruiker niet reageert wordt het alarmnummer van het land waar je bent automatisch gebeld.

Sommige moderne auto’s beschikken over een vergelijkbare functie. Maar door het concept naar smartphones en wearables te brengen, kunnen een stuk meer automobilisten er gebruik van maken.

Slechts een gerucht?

Ondanks dat het slechts een gerucht is, verwachten we dat Apple interesse heeft om deze functie naar zijn iPhones en Apple Watches te brengen. Vooral aangezien de Apple Watch 7 al beschikt over valdetectie en noodmeldingen kan maken.

Deze functies gebruiken dezelfde soort versnellingsmeters en sensoren die Android-toestellen gebruiken voor het herkennen van auto-ongelukken.

Aangezien de sensoren al aanwezig zijn in iPhones en Apple Watches is het niet gek om te denken dat ongelukherkenning de volgende stap is.