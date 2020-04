iPhone SE 2020 teardown: nieuwe SE grotendeels een iPhone 8 kloon

In onze iPhone SE 2020 review is te lezen dat we erg te spreken zijn over de nieuwe goedkope smartphone van Apple. Dankzij de teardown van iFixit weten we nu ook wat er onder de behuizing schuilgaat in het betaalbare apparaat.

Om snel tot de kern te komen: ja, de telefoon leent ontzettend veel onderdelen van de iPhone 8, het toestel waar hij qua uiterlijk vrijwel niet van te onderscheiden is. Onder meer de accucapaciteit is hetzelfde gebleven; met 1.821mAh aan boord is het niet vreemd dat de batterijduur van de SE het minste aspect is. Ook de camerasensoren zijn hetzelfde gebleven.

Daarnaast vinden we enkele iPhone 11 componenten terug, waaronder de Bionic A13 chipset. De chip moet de SE in staat stellen om betere foto's te schieten en iets zuiniger zijn dan de Bionic A11 chip van de iPhone 8.

Door de aanwezigheid van zoveel oude onderdelen is de iPhone SE 2020 niet alleen vrij goedkoop, maar is hij tevens makkelijk (zelf) te repareren. iFixit is zelfs in staat om de displays van de iPhone 8 en iPhone SE 2020 met elkaar te verwisselen, ook al zijn er minieme verschillen aanwezig.

Dat het toestel makkelijk te repareren is, heeft niet meteen tot gevolg dat de SE 2020 jou minder gaat kosten dan een duurdere iPhone als je deze opstuurt naar Apple ter reparatie. De benodigde onderdelen zullen echter wel veel minder snel opraken.

iPhone 11 (Image credit: Future)

Wat is van de iPhone 11 overgenomen?

De meest interessante eigenschap van de SE 2020 is de nieuwe A13 Bionic chipset, die een stuk sneller is dan de A11 van de iPhone 8. Tevens zorgt deze nieuwe chipset ervoor dat je ervan uit mag gaan dat de SE 2020 langer wordt ondersteund dan de iPhone 8.

De iPhone SE 2020 bevat ook enkele andere onderdelen uit de iPhone 11-serie, zoals gigabit LTE (MIMO) en Wi-Fi 6-compatibiliteit.

iPhone 8 (Image credit: Future)

Wat blijft over van de iPhone 8?

Eerdere geruchten vermoedden dat de iPhone SE 2020 de cameralenzen van de 8 zou behouden, maar wel zou beschikken over de geavanceerdere sensor van de XR. Dat lijkt echter niet het geval; de sensor van de nieuwe telefoon lijkt identiek aan die van de iPhone 8.

Desondanks weet de iPhone SE 2020 portretfoto's te maken via machine learning, zonder dat het 'focus pixels' nodig heeft waarvan de iPhone XR sensor gebruikmaakt, zo vertelt de Halide blog.

Hoewel de batterijgrootte van de 8 en de SE 2020 gelijk zijn, is de aansluiting veranderd. Dit houdt in dat de batterijen van beide apparaten niet verwisselbaar met elkaar zijn. Onderdelen die je wel kunt wisselen tussen de twee zijn de volgende: taptische motor, hoofdspeaker, camera aan de achterzijde, en natuurlijk het 4,7 inch Retina HD (1334 x 750) display.

Opvallend: de schermen zijn verwisselbaar tussen de iPhone 8 en de SE 2020, maar laatstgenoemde heeft geen 3D Touch. Het gebruiken van een iPhone 8 display verhelpt dit perikel ook niet. Voor de volledige lijst met (verwisselbare) onderdelen heeft iFixit een lijst opgesteld.