iPhone 14 werkt eindelijk met essentiële feature van Sonos speakers

Als je speakers van Sonos en een iPhone 14 hebt, kunt je nu profiteren van Trueplay-autotuning om het maximale uit de luidsprekers te halen. Met de Sonos-app op een compatibel Apple-apparaat kunnen gebruikers het geluid van hun luidsprekers afstemmen zodat het optimaal is voor de kamer. Het proces duurt een paar minuten, waarbij je de speaker op verschillende plaatsen in de kamer vasthoudt terwijl het geluid uit de speaker geanalyseerd wordt.

Tot voor kort was de iPhone 14 niet compatibel met Trueplay, maar een recente update van Sonos' officiële lijst met compatibele apparaten (opens in new tab) onthult dat Apple's nieuwste telefoons dit nu wel ondersteunen. Helaas zijn verschillende generaties iPad Pro's waaronder de meest recente iPad Pro 12,9-inch (2022) en iPad Pro 11-inch (2022), nog steeds niet compatibel met TruePlay.

Om aan de slag te gaan met Trueplay, moet je eerst je Sonos-app en speakers updaten naar de meest recente versies. Open het menu Instellingen in de Sonos-app en ga vervolgens naar Systeem. Tik hier op de luidspreker die je wilt afstemmen en kies de optie om Trueplay te gebruiken.

A whole range of Sonos speakers can take advanatge of Trueplay (Image credit: Sonos)

Is er een alternatief voor Trueplay van Sonos?

Trueplay is een handig hulpmiddel bij de installatie van bijvoorbeeld de Sonos One, Sonos Arc en zelfs de Symfonisk-producten van IKEA, waaronder de nieuwe staande lamp. Je hoeft Trueplay echter niet te gebruiken om geweldig geluid uit je installatie te halen.

Of je nu een Android of een iPhone hebt, je kunt de handmatige EQ-instellingen in de Sonos-app gebruiken om de audio van je speaker in te stellen naar je eigen voorkeuren.

Hoewel dit niet zo eenvoudig is als het automatische proces, heeft deze manier een aantal voordelen. Ten eerste kan je het geluid op basis van jouw eigen smaak instellen, waar Trueplay de audio gewoon optimaliseert op basis van de ruimte. Bovendien kun je met meerdere Sonos-luidsprekers de handmatige tuning gebruiken om de lage tonen te versterken op krachtige luidsprekers zoals de Sonos Sub en vervolgens andere speakers laten focussen op de hoge tonen.

Voor ons ligt de optimale manier om je Sonos-luidsprekers in te stellen ergens tussenin. Wij stellen voor om Trueplay te gebruiken om het meeste werk te doen en vervolgens de instellingen te finetunen met de handmatige EQ-regelaars.