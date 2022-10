iPhone 14 crashdetectie belt hulpdiensten tijdens achtbaanrit

De nieuwe crashdetectie van de iPhone 14 is blijkbaar nooit naar een pretpark geweest, want de nieuwe functie denk dat een wilde achtbaanrit hetzelfde is als een flinke crash.

Volgens The Wall Street Journal (opens in new tab) zijn er meerdere gevallen bekend waarbij de regionale hulpdiensten opgeroepen werden om naar een pretpark te gaan vanwege een ongeval. Nu kunnen achtbanen zeer extreem zijn, maar hier gaat natuurlijk iets mis. Of juist heel goed als je een adrenaline junkie bent.



Apple introduceerde de crashdetectie met de komst van de nieuwe iPhone 14-serie, de Apple Watch 8, SE 2 en Ultra vorige maand. De crashdetectie werkt met behulp van een gyroscopische sensor en een high-g accelerometer die de hoge G-krachten registreert en herkent die normaal vrijkomen bij een auto-ongeluk. Zodra de sensoren de G-krachten registreert die het associeert met een ongeluk dan geeft de smartphone of de smartwatch een waarschuwing af. Als een gebruiker niet binnen twintig seconden aangeeft dat er niks aan de hand is, dan belt het apparaat automatisch de benodigde hulpdiensten.



Crashdetectie belt de hulpdiensten en speelt een audiobericht af over de crash en geeft de autoriteiten de locatie. Op dat gebied lijkt de functie goed te werken, want volgens The Wall Street Journal hebben meerdere apparaten de hulpdiensten gebeld terwijl de eigenaar gewoon in een achtbaan zat. In een voorbeeld op Twitter hoor je de pretparkbezoekers schreeuwen op de achtergrond tijdens de noodoproep.

Since the iPhone 14 went on sale, the 911 dispatch center near Kings Island amusement park has received at least six phones calls saying: “The owner of this iPhone was in a severe car crash...”Except, the owner was just on a roller coaster.🆕 by me: https://t.co/hp1fHZBIf6 pic.twitter.com/i0lZPoWzGzOctober 9, 2022 See more

Als je ook een iPhone 14 of een van de beste Apple Watches hebt gekocht, is het wellicht een goed idee om de telefoon achter te laten voordat je in de achtbaan gaat. Als dat niet mogelijk is, of het idee dat je twee minuten zonder je telefoon moet zitten enger is dan de achtbaan zelf, dan kan je de telefoon ook in de vliegtuigmodus zetten. Of de slimmere keuze is om de crashdetectie uit te zetten in de instellingen.