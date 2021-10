iPhone 13-chiptekort: Apple produceert naar verluidt 10 miljoen iPhones minder

De iPhone 13 wordt mogelijk toch getroffen door het wereldwijde tekort aan chipsets. Volgens een nieuw bericht heeft Apple de productieverwachting met 10 miljoen exemplaren naar beneden geschroefd vanwege productieproblemen door een gebrek aan componenten.

Het aanhoudende chiptekort ten gevolge van de coronapandemie heeft naast smartphones ook de markt van gameconsoles en auto's getroffen. We horen nu voor het eerst dat ook de iPhone 13 hier last van ondervindt. De verwachting was dat Apple 90 miljoen toestellen zou produceren, waaronder de iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, maar leveranciers Broadcom en Texas Instruments hebben volgens Bloomberg problemen met het leveren van de benodigde componenten.

Vooral de voorraad van de PS5 en Xbox Series X zijn getroffen, evenals de grafische kaarten van Nvidia. De nieuwe berichtgeving gaat echter verder in op reeks problemen. Voor de iPhone 13 levert Broadcom draadloze componenten en Texas Instruments displayonderdelen. Naar verluidt zijn dit niet de enige leveranciers die niet genoeg onderdelen aan Apple kunnen leveren.

Wat betekent het chiptekort voor Apple?

Hoewel de productie niet per definitie gelijk hoeft te zijn aan de verkoop, kan een vermindering van 10 miljoen iPhones Apple wel degelijk raken. Het gaat om 7,2 miljard dollar in gemiste inkomsten als we uitgaan van de cijfers van vorig jaar.

In het verleden zag Apple de meeste verkoop plaatsvinden in de maanden na de nieuwe iPhone-lancering. Aan het eind van 2020 was er een recordopbrengst van 65 miljard dollar in iPhone-verkoop. Hoewel smartphonefabrikanten doorgaans wat verlegen zijn om het aantal verkochte toestellen te delen, heeft onderzoeksfirma IDC bevestigd dat Apple het afgelopen jaar 90,1 miljoen iPhone heeft verscheept, aldus CNBC .

Het weerspiegelt echter ook weer niet de recordverkoop van de iPhone-reeks gedurende het hele fiscale jaar van 2021. De iPhone-verkoop in het eerste kwartaal van 2021 steeg met 18 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020. De cijfers groeiden in het derde kwartaal van 2021 met bijna 50 procent ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 (volgens Apple's winstrapporten voor respectievelijk Q1 2021 en Q3 2021). Met andere woorden: we liggen op schema voor nog een recordjaar aan iPhone-verkopen tijdens de feestdagen. 10 miljoen minder iPhones in (online) winkels kunnen een grote deuk betekenen in Apple's grootste verkoopperiode ooit.