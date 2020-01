iPhone 12 kan dunner zijn door nieuwe schermtechnologie

Het lijkt erop dat de iPhone 12 een van de meest substantiële iPhone-upgrades van de afgelopen jaren zou kunnen zijn - we hebben tot nu toe veel geruchten en speculaties gehoord, waarbij het laatste nieuws uit de supply chain wijst op een nieuw soort displaytechnologie.

In ieder geval zullen sommige iPhone-12-modellen worden geleverd met OLED-schermen die zijn gemaakt door LG, zegt The Elec. Die schermen zijn voorzien van een touchscreen-circuit dat is ingebed in het display zelf, in plaats van op een aparte laag.

Dat betekent goedkopere en dunnere schermen - wat mogelijk leidt tot een dunnere iPhone 12, hoewel de prijs hierdoor waarschijnlijk niet "dunner" zal worden.

Misschien zien we dit jaar ook de iPhone SE 2

In hetzelfde bericht wordt aangegeven dat LG op het punt staat over te schakelen op dezelfde LTPO (low-temperature polycrystalline oxide) schermtechnologie die wordt gebruikt in de Apple Watch 4 en Apple Watch 5, wat mogelijk leidt tot beeldschermen die ook energiezuiniger zijn.

Schermtijd

Het is dankzij LTPO dat de Apple Watch 5 erin slaagt om de batterij de hele dag te laten meegaan, zelfs met een always-on scherm, dus laten we hopen op een nieuwe batterijboost in de iPhone 12.

Het is zelfs mogelijk dat de technologie een always-on scherm op toekomstige iPhones mogelijk maakt - een vergrendeld scherm dat altijd zichtbaar is - wat een functie is die premium Android-telefoons al een tijdje hebben.

Het is echter niet duidelijk of de LTPO-upgrade vroeg genoeg zal zijn voor de iPhones van dit jaar. Misschien moeten we wachten tot 2021 voor dat always-on scherm.

We zouden dit jaar maar liefst vijf nieuwe iPhones kunnen krijgen, met vier iPhone-12-modellen en een vernieuwd iPhone SE 2-apparaat. Camera's en schermformaten zijn waarschijnlijk de belangrijkste onderscheidende factoren.

Via MacRumors