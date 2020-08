'iPhone 12 4G versie niet uitgesloten, verschijnt op z'n vroegst in 2021'

Het jaar 2020 wordt vrijwel zeker het jaar dat Apple 5G gaat omarmen. Het is zo goed als zeker dat de fabrikant haar nieuwe iPhone 12 van 5G gaat voorzien. Er zijn echter ook al maanden geruchten over diverse 4G-varianten. In recente geruchten werd er gesproken over twee 4G-modellen, maar volgens een nieuw verslag verschijnen er slechts één, en dan ook nog eens pas in 2021.

Het nieuws is afkomstig van een Wedbush Securities-analist in een gesprek met Business Insider. Zij hadden oorspronkelijk de claim gemaakt dat we twee 4G-modellen mochten verwachten naast de 5G-versies, maar na een recente check met de supply chain in Azië zijn ze daarop teruggekomen. Een enkel 4G-model wordt nu verwacht in het begin van 2021, februari om precies te zijn.

Een tweede 4G iPhone 12 is nog niet uitgesloten, maar afgaande op het verhaal van Wedbush Securities moeten we niet al te veel hoop houden.

Het is niet allemaal slecht nieuws: een van de analisten verwacht dat de 5G iPhone 12-modellen namelijk qua prijs niet duurder zullen zijn dan de iPhone 11-serie. Helemaal onbetaalbaar hoeft een 5G iPhone volgens Wedbush dan ook niet te zijn.

Nieuwe iPhones in de maak?

ten minste enkele iPhone 12 modellen zouden hier bijna moeten zijn, want Foxconn (de belangrijkste iPhone-fabrikant) is begonnen met een grote aanneemprocedure voor de iPhone 12 assemblagelijnen volgens inews.qq.

Dit is iets wat het bedrijf elk jaar doet, maar dit jaar begint het schijnbaar een maand later dan normaal. Dat is geen verrassing, want er zijn veel meldingen dat de Covid-19 pandemie de productie van de iPhone 12 heeft beïnvloed, en Apple zelf heeft nu gezegd dat de telefoons enkele weken later dan normaal in de verkoop zullen gaan.

In het algemeen verwachten we een aankondiging in september, maar het is niet duidelijk of dat naar oktober van dit jaar zal worden verschoven, of dat de aankondiging op hetzelfde moment zal gebeuren, maar dan met een langere wachttijd om de telefoons te kunnen kopen.

Hoewel het ernaar uitziet dat je een tijdje moet wachten voordat je een betaalbare 4G-versie van de iPhone 12 kunt kopen, heb je natuurlijk nu ook al de optie om de zeer betaalbare iPhone SE 2020 in huis te halen.