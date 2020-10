iOS 14 leak onthult aanpassingen voor wallpapers en widgets op homescherm

Vanwege veiligheidsredenen vindt WWDC 2020 hoogstwaarschijnlijk enkel online plaats. Desalniettemin zijn we erg benieuwd naar wat Apple allemaal voor ons in petto heeft. We verwachten een eerste kennismaking met iOS 14. De eerste versie van de opvolger van iOS 13 komt, mits Apple haar gebruikelijke schema aanhoudt, in juni uit. Nieuwe leaks hinten erop dat het homescherm nieuwe aanpassingsmogelijkheden met zich meekrijgt.

9to5Mac heeft al wat rondgestruind door vroege iOS 14 codetaal en ziet dat Apple experimenteert met het implementeren van widgets op haar homescherm. Het gaat hier niet om een zijpaneel zoals bij iPadOS, maar echt volledig schermvullende widgets die je kunt herpositioneren.

Android smartphones zijn al enkele jaren in staat om widgets te tonen, en in recente software-updates toont Apple ook aan dat het af kan wijken van haar vrij rigide rijen en kolommen op iPhones en iPads.

9to5Mac zegt dat de functie nog steeds in de testfase is en wellicht niet in de uiteindelijke versie verschijnt, dus hoop er nog niet te veel op. Extra augmented reality functies en een nieuwe app switcher worden ook getipt voor iOS 14.

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkIApril 4, 2020

Verder zien we dat er een vernieuwde wallpaperkiezer in de maak is voor iOS 14. Die informatie is onthuld door @DongleBookPro op Twitter (een leaker met het nodige opgebouwde krediet).

Naast het tonen van het nieuwe wallpaperdesign voor iOS 14, met onder meer verschillende categorieën voor makkelijker browsen, tonen de afbeeldingen ook meer opties over hoe wallpapers ingesteld kunnen worden.

Je kunt wallpapers dynamisch, 'plat', of als een gradiëntafbeelding (met kleuroverloop) bestempelen, zo valt te zien in de screenshots. Je kunt tevens wallpapers donkerder maken in dark mode. Dit is een trucje wat we kennen van iOS 13.

Apple heeft nog geen specifieke datum gemeld voor haar WWDC 2020 evenementen. Ook ontbreekt nog informatie over hoe het online format precies werkt. We verwachten echter dat het evenement net als voorgaande jaren plaatsvindt rond het begin van de maand juni. Naast iOS 14 verwachten we ook meer nieuws over andere Apple-producten.