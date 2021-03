Huawei P50 Pro leak onthult gigantische camera

Nieuwe gelekte renders van de Huawei P50 Pro tonen een toestel met een van de grootste cameralenzen die we ooit hebben gezien in een smartphone.

Het is niet duidelijk of de renders echt zijn en of ze het definitieve design van het toestel tonen. De leak is in elk geval afkomstig van Steve Hemmerstoffer (OnLeaks) die het mogelijke design op Voice toont.

And here comes your very first look at the #HuaweiP50Pro!

Hemmerstoffer deelt verder geen details over de cameralenzen bij de afbeeldingen. Het is daarom niet duidelijk hoe groot de lenzen daadwerkelijk kunnen zijn. Het lijkt er in elk geval op dat het camerablok een derde van de lengte van het toestel in beslag neemt.

Nog meer details

Hemmerstoffer onthult echter wel wat ander nieuws over de P50 Pro. Het zou namelijk over een 6,6 inch scherm beschikken met licht gebogen randen. Ook zou er een in-screen vingerafdrukscanner aanwezig zijn en een punch-hole selfiecamera.

Volgens het lek zijn de boven- en onderkant van de P50 Pro plat, zoals bij de P30. De afmetingen moeten 159 x 73 x 8,6 mm bedragen, wat iets langer en breder is dan de P40. We verwachten echter dat het camerablok het toestel wat dikker maakt (10,3 mm). Daarnaast verwachten we een glazen achterpaneel en metalen frame met speakers aan de boven- en onderkant.

De P50 Pro wordt het eerste toestel met een voorgeïnstalleerde versie van Harmony: het antwoord van Huawei op Android. We zijn in elk geval benieuwd hoe het toestel en de gigantische camera's presteren. Daarvoor zullen we nog even moeten wachten.