Huawei P30 Pro verkrijgbaar in twee nieuwe kleuren

De Huawei P30 Pro is op het moment van schrijven een klein halfjaar oud. Het toestel kwam met diverse kleuren op de markt. Naast het altijd degelijke zwart kun je bijvoorbeeld kiezen voor Aurora Blue of Crystal Beam, waarbij meerdere kleuren in elkaar overlopen.

Naast de Kirin 990 en FreeBuds 3, presenteert Huawei vandaag met gepaste trots twee nieuwe kleuren voor de Huawei P30 Pro op IFA 2019. De nieuwe edities heten Misty Lavender en Mystic Blue.

Beide versies maken gebruik van een tweetonig design; de bovenzijde is voorzien van een glimmende toplaag, terwijl de onderkant is voorzien van een geborsteld metaaleffect. Het gekozen patroon doet ons nog het meeste denken aan de HTC U12 Life.

(Image credit: TechRadar)

De nieuwe kleuredities van de Huawei P30 Pro zijn vanaf 20 september verkrijgbaar in geselecteerde markten. Of daar ook de Benelux onder valt, kan de Chinese fabrikant nog niet met zekerheid zeggen.

Huawei presenteert op 19 september in München de Mate 30-serie. De grotere, vaak experimentele high-end toestellijn van Huawei houdt de gemoederen al enkele weken bezig.

Some will be able to buy the new colors on September 20, but Huawei has yet to reveal which markets will get access to the phone.

Huawei is set to introduce the upcoming Mate 30 range at its own show in Munich on September 19. TechRadar will be in attendance and will give you the latest details as we learn them.