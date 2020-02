Het beste alternatief voor Adobe Illustrator 2020: gratis software voor designers

Adobe Illustrator is de standaardsoftware van de industrie, voor het maken en bewerken van vectorafbeeldingen maar het is een grote investering. Gelukkig, als je vastzit aan een krap budget, zijn er een aantal uitstekende gratis alternatieven beschikbaar.

Ze zijn niet allemaal gelijk (sommige ondersteunen slechts een paar bestandsformaten, terwijl andere gecombineerd zijn met vervelende extra software) dus we hebben de meest populaire gratis Illustrator-alternatieven getest, en daar de beste van uitgekozen.

Deze tools zijn een goeie keuze als je begint met het ontwerpen van vectorafbeeldingen. In tegenstelling tot rasterafbeeldingen, gebruiken vectorafbeeldingen wiskundige uitdrukkingen om de lijnen, vormen en kleuren te tekenen. Dat betekent dat ze oneindig schaalbaar zijn, dus je kunt ze vergroten tot het formaat van een billboard zonder lelijke pixelvorming.

Vectorafbeeldingen zijn de beste keuze voor een aantal design en illustratietaken, zoals het creëren van iconen, logo's, diagrammen, grafieken, posters en websiteafbeeldingen. In het laatste geval, is de huidige standaard een Schaalbare Vector Afbeeldingen format (SVG).

Voorbeeld van vectorbestanden, ontworpen door Freepik.

De beste vectorbewerking software die nu beschikbaar is:

Adobe Illustrator CC

Als je een professionele vormgever of illustrator bent, is er geen betere dan de standaard vectorbewerking software van de industrie. Adobe Illustrator is beschikbaar als een onafhankelijke app, of als onderdeel van de Creative Cloud suite samen met Photoshop, Lightroom en veel meer. Of je nu app-iconen creëert of billboards, het heeft alle tools in huis die je nodig hebt en het werkt naadloos samen met Adobe's andere software. Het is niet gratis, maar het is de beste tool die zijn geld waard is.

(Image credit: Inkscape Project; Shutterstock)

1. Inkscape

Een editor boordevol functies, een ware vervanging voor Illustrator

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux

Uitgebreide toolkit

Uitstekende ondersteuning van bestandsformaten

Frequente updates

Prestaties kunnen traag zijn

Open source vectorafbeeldingpakket Inkscape is verbijsterend krachtig, en is het beste gratis alternatief voor Adobe Illustrator voor pro en semi-pro illustratoren, grafisch ontwerpers en web designers.

Net als de standaard ontwerp en tekentools, beschikt Inkscape over een speciale spiralentool, een tool om patronen te maken en een tool om klonen te maken, geavanceerde opties voor objectmanipulatie, meerdere filters en een paar handige vul instellingen. In het kort is er vrij weinig dat Illustrator kan en Inkscape niet kan.

Omdat het open source is, is het niet alleen gratis maar als je de technische kennis hebt kun je het zelfs bewerken en verwerken in ander software. En nieuwe functies worden constant toegevoegd; de laatste versie heeft mesh verloop, verbeterde SVG2 en CSS3 ondersteuning en nieuwe effecten.

Dus, wat is het addertje onder het gras? Sommige gebruikers klagen dat hij traag is, hoewel dat lijkt af te hangen van het apparaat en het besturingssysteem waar je het op gebruikt. Het beste is om het gewoon te downloaden en het te proberen. Je kunt er niks mee verliezen.

(Image credit: Jarosław Foksa; Shutterstock)

2. BoxySVG

Een op browser-gebaseerde editor die net zo krachtig is als een desktop-app

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux (in browser)

Goede format ondersteuning

Handige browser extensie

Makkelijk in gebruik

Toetsenbord snelkoppelingen

Boxy SVG is een gratis tool voor het creëren van schaalbare vectorafbeeldingen bestanden, deze draaien als een extensie in Google Chrome. Het wordt geleverd met een reeks aan basistools, waaronder pennen, teksten, eenvoudige vormen, vegen en vullen, lagen, de mogelijkheid om typegroepen toe te voegen, transformaties en paden.

Het belangrijkste verkooppunt voor Boxy SVG is de uiterste eenvoud van zijn UI. Het doet deugd om de ervaring van het creëren van vectorafbeeldingen, tot een vrij minimale set aan opties te beperken. Deze beperken zich tot het soort dingen waar het SVG-format goed in is. Het resultaat is snel, makkelijker om te leren dan Illustrator en de bestanden die het creëert zijn helder en efficiënt.

Voor zowel het importeren als het exporteren van bestanden in SVG en SVGZ format geldt, dat je Boxy SVG ook kunt gebruiken om JPEG's en PNG's te importeren en te exporteren. Geweldig hoe handig dit is.

(Image credit: Eezy Inc; Shutterstock)

3. Vecteezy

Een geraffineerd Illustrator-alternatief voor stijlvolle ontwerpen

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux (in browser)

Niks verborgen achter een betaalmuur

Goede keuze van vector elementen

Eenvoudig in gebruik

Vereist een gratis account om je werk op te slaan

Vecteezy is een andere gratis in-browser Illustrator alternatief (de ontwikkelaar verdient zijn boterham aan het verkopen van eersteklas illustraties, en zijn klanten zijn onder andere de BBC, Amazon, McDonald's en Dell).

Je kunt SVG-bestanden importeren en bewerken, of je eigen ontwerpen van begin af aan creëren. Er is een selectie aan vormen en vooraf gemaakte clipart om uit te kiezen, en een grote reeks aan lettertypes voor tekstgebaseerde ontwerpen.

Vecteezy beschikt ook over een pen gereedschap voor om uit de losse pols vormen te tekenen en bestaande beelden te bewerken plus een simpele kleurkiezer. Het is allemaal ontzettend makkelijk in gebruik, en zelfs nieuwe gebruikers zullen de basisprincipes binnen enkele minuten onder de knie hebben.

Er zijn maar een paar punten waar je je bewust van moet zijn: je moet een account creëren of inloggen met Facebook om je werk op te slaan. En als je een bijzonder groot bestand opent, waarschuwt Vecteezy je dat als je het opent, je browser misschien vastloopt. Dit is een risico wat eigenlijk elke vergelijkbare web app heeft, en we waarderen dat Vecteezy er zo eerlijk over is.

(Image credit: Vectr; Shutterstock)

4. Vectr

Een slanke vector editor voor je browser

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux (in browser)

Intuïtieve interface

Makkelijk om te leren

Interactieve tutorials

Geavanceerde functies ontbreken

Vectr is een gratis in-browser alternatief voor Adobe Illustrator. Het was eerst beschikbaar als een desktop applicatie voor offline gebruik, maar dat is nu stopgezet.

Laat je dat niet afschrikken; Vectr is intuïtief in gebruik met een snelle leercurve. "Designsoftware zou mensen geen strijd moeten opleveren, maar dat is nou precies wat de lastige designsoftware waarmee we zijn opgegroeid, ons gaf", aldus de ontwikkelaar van het programma.

Hoewel er veel geavanceerde functies ontbreken waar Illustrator wel over beschikt, heeft het alle tools die je nodig hebt voor eenvoudige vectorbewerking. Je kunt al het werk wat je maakt opslaan in Vectr online, of je kunt het exporteren in PNG, JPG of SVG bestandsformaten.

Vectr is een geweldige keuze voor beginners, of gewoon voor iemand die een simpel beeld wil creëren met zo min mogelijk gedoe.

(Image credit: Rolera LLC; Shutterstock)

5. SVG-Edit

Een eenvoudig Illustrator-alternatief voor web developers

Besturingssysteem: Windows, macOS, Linux (in browser)

Werkt in je webbrowser

Duidelijke interface

Vector en raster export-formaten

Minder geavanceerde tools dan concurrenten

Als je belangrijkste reden voor het aanschaffen van een vectorafbeeldingen editor, het creëren van SVG bestanden is voor websites, dan is SVG-Edit waarschijnlijk alles wat je nodig hebt. Je kunt deze gratis vectorsoftware in je webbrowser gebruiken om SVG-beelden te maken en bestaande te bewerken.

SVG-Edit werkt in elke moderne browser en biedt een basisset aan van vectorbewerkingsfuncties, inclusief tools voor handgetekende vormen, vorm-tools en tekst-tools. De tool is open-source, wat betekent dat er constant nieuwe functies worden toegevoegd door ontwikkelaars.

Het is gebouwd op HTML5, CSS3 en JavaScript zonder serverfunctionaliteit, dus als je wilt, dan kun je de code downloaden en aanpassen om je eigen versie ervan te maken.