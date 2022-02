HDMI op Xbox Series X: alles wat je moet weten

De Xbox Series X is al een tijdje op de markt en onze verwachtingen van nieuwe consoles worden alsmaar hoger.

Helaas is het door leveringsproblemen niet makkelijk om een nieuwe Xbox Series X of Xbox Series S in handen te krijgen. Als je een van de gelukkigen bent die er wel een heeft, is het de moeite waard om te overwegen wat de HDMI- en tv-mogelijkheden van de console zijn.

Zowel de Xbox Series X als de Series S gebruiken een HDMI 2.1-verbinding. Let op: de Xbox Series X wordt geleverd met een HDMI 2.1-kabel, maar de Series S met een HDMI 2.0-kabel. Waarom dat is, leggen we verderop in deze gids uit.

Dit zorgt ervoor dat de consoles in staat zijn om games in 4K te spelen met een maximale framerate van 120 fps (frames per seconde). Dit is een gigantische stap vooruit voor gameplay, snelheid en prestaties op consoles. Ter vergelijking: de Xbox One X kan games op 4K-draaien met een maximale framerate van 60fps. Dus de lat is een stuk hoger gelegd.

Niet alleen zorgt HDMI 2.1 voor betere framerates, het zorgt er ook voor dat je 4K- en zelfs 8K-beelden van je console naar je televisie kunt sturen. Echter zul je niet snel 8K-games voorbij zien komen.

Er is veel om te leren, en veel om enthousiast over te zijn als het gaat om HDMI-technologie op de Xbox Series X. Daarom hebben we deze gids samengesteld.

Xbox Series X/S: poorten en kabels

De Xbox Series X is uitgerust met een HDMI 2.1-poort op de achterkant van de console en een bijbehorende kabel in de doos.

De Series S is ook voorzien van een HDMI 2.1-poort, maar de bijbehorende kabel maakt gebruik van HDMI 2.0-technologie. Dit betekent dat de console wel games kan afspelen in 4K, maar niet op 120fps met de bijgeleverde kabel.

Het is belangrijk om te vermelden dat het console ook op een HDMI-poort aangesloten kan worden die geen HDMI 2.1-ondersteunt. Dan wordt de beeldkwaliteit ietwat beperkt, maar het werkt wel.

Dit heeft te maken met de verschillen tussen poorten en kabelvereisten. HDMI 2.1 ondersteunt een bandbreedte van 48Gbps (Gigabyte per seconde), wat een stuk hoger is dan de 18Gbps die HDMI 2.0 ondersteunt.

Meer gigabytes staat gelijk aan meer data, wat voor hogere resolutie en betere framerates kan zorgen.

HDMI 2.1 vs HDMI 2.0

Simpelgezegd, verschillende HDMI-kabels versturen verschillende waardes. Deze waardes zijn de video- en audiokwaliteit die naar je scherm worden gestuurd.

Het verschil tussen HDMI 2.0 en 2.1 wordt is merkbaar voor oplettende gamers. Een Xbox Series X game die op 4K/120fps draait ziet er uiteraard fantastisch uit. Echter zijn enkele pc-gebruikers dit al een tijdje gewend.

Het is moeilijk om te omschrijven wat het verschil precies is, tot je het daadwerkelijk ziet. Als je een Xbox Series X-game speelt op een tv die alleen HDMI 2.0b ondersteunt, kun je in 4K gamen. 120 fps ga je dan echter niet halen.

In dezelfde situatie speel je met de Xbox Series S games op 1440p (ook bekend als QHD) en je kunt de 120fps bereiken. Speel je op een tv die 4K ondersteunt, dan kan de Xbox Series S games omhoog schalen naar 4K om er beter uit te zien.

Om dit in perspectief te zetten, de HDMI 2.0b-standaard, die een lange tijd op veel moderne tv’s is gebruikt, laat 4K beeld op 60fps toe, maar als je de framerate naar 120 wilt tillen, gaat de kwaliteit omlaag naar HD.

HDMI 2.1 verwijdert deze barrière, zodat je games in 4K kunt spelen met soepele framerates.

(Image credit: Microsoft)

HDMI-ondersteuning op tv

De mogelijkheden van je TV zijn hier ook cruciaal. Als je tv geen 4K ondersteunt, kun je geen nieuwe games op 4K-kwaliteit spelen. De meeste 4K-tv’s zijn voorzien van drie of vier HDMI 2.0-poorten. Nieuwere modellen komen met tussen de één en de vier HDMI 2.1-poorten. Het varieert van merk tot merk, dus bekijk goed waar jouw tv mee is uitgerust.

Zelfs HD-tv’s komen op zijn minst met HDMI 2.0-poorten.

Framerates variëren ook van tv naar tv. De meeste modellen komen met een 60Hz of 120Hz-display (waarmee je respectievelijk 60fps en 120fps kunt behalen). Sommige goedkopere toestellen zijn uitgerust met een 50Hz-scherm, waarmee je jouw Xbox Series X ietwat beperkt in zijn mogelijkheden.

Overigens kun je met een Xbox Series X op 4K gamen als jouw tv slechts HDMI 2.0-poorten heeft, maar dan ben je beperkt tot maximaal 30fps. Een HDMI 2.1-poort is nodig voor de maximale prestaties.

Misschien begin je ook langzamerhand aan 8K te denken. Vrijwel elke 8K-tv die je nu kunt kijken zal ook uitgerust zijn met de nieuwste HDMI-technologie. Dit zijn echter behoorlijk dure tv’s en 8K-gaming is meer iets voor de toekomst.

Een goed voorbeeld om aan te halen is Monster Hunter: World op Xbox One en Xbox Series X. In dit voorbeeld is de HDMI-poort niet belangrijk, maar juist de verversingssnelheid van jouw tv.

Op een HD-tv met een beeldverversing van 60Hz kun je Monster Hunter: World spelen op 60fps, via de compatibiliteit met oudere Xbox-games.

Als je dezelfde game speelt op dezelfde tv, maar dan met een Xbox One, haal je de 60fps niet. Dit komt omdat de console simpelweg een stuk minder krachtig is. Dus met de juiste hardware haal je zelfs meer uit oudere spellen.

Over het algemeen levert jouw nieuwe next-gen console de beste gaming-prestaties als je ook een tv hebt die HDMI 2.1 ondersteunt. Dan kun je genieten van 4K-games op 120fps.