GTA 6 verschijnt niet deze week, waarschijnlijk geen exclusieve PS5 titel

Rockstar Games houdt haar kaken stijf op elkaar wanneer het aankomt op GTA 6. Dat weerhoudt fans er echter niet van dat ze denken dat de nieuwe GTA-game aangekondigd worden in deze week.

Rockstar Games heeft vrij recentelijk haar artwork op de website aangepast, wat nog meer voer is voor de gedachte dat Rockstar met iets bezig is op de achtergrond. Een nieuwe, verborgen video op Rockstars YouTube-kanaal werd vervolgens gespot. Een nieuwe aankondiging lijkt volgens sommigen onafwendbaar, of het nu gaat om Bully 2 of GTA 6.

Een aankondiging was verwacht voor 20 maart, maar deze datum is voorbijgevlogen zonder nieuws. Enkele fans op GTA fora geloven dat een GTA 6 aankondigingstrailer nog steeds verschijnt op 25 maart. Er is zelfs een heuse countdown timer. Wij zijn echter niet overtuigd (via Screen Rant).

Om te beginnen heeft GTA-uitgever Take-Two Interactive al gesuggereerd dat we GTA 6 niet op korte termijn hoeven te verwachten. Tijdens een winstoproep in februari refereerde de uitgever naar haar releaseschema als de 'meest robuuste' in haar geschiedenis.

Met dit releaseschema bedoelt Take-Two hoogstwaarschijnlijk echter niet het jaar 2020, maar strijkt het schema zich uit over meerdere jaren. Tijdens de oproep zei CEO Strauss H. Zelnick dat het bedrijf niet elk jaar een sterke titel kan produceren in het recente verleden.

"Gezien het feit dat we een bedrijf zijn dat afhankelijk is van onze creatieve teams om zo perfect mogelijke producten te maken," zei CEO Zelnick, "moeten we bereid zijn om te kunnen leven met de grillen van productleveringen. En dat betekent soms dat we magere jaren zullen hebben. Ook in die jaren hebben we echter goede financiële resultaten kunnen behalen.

Gezien het feit dat de nieuwe consolegeneratie pas eind 2020 verschijnt, en GTA Online nog altijd een goudmijn is, verwachten we zeker niet dat GTA 6 op korte termijn uit de doeken wordt gedaan.

Everyone, I'll explain in a little bit but #GTA6 has a very high chance to be announced on March 25. Stay tuned.March 12, 2020

Wordt GTA 6 een exclusieve PS5-titel?

Een ander gerucht ging over de exclusiviteit van GTA 6. TweakTown meldde vorig jaar op een anonieme boodschapper op PasteBin dat GTA 6 een exclusieve PS5-titel zou worden, met een releasedatum in de laatste maanden van 2020. GTA 6 zou dan samen met de PS5 en Xbox Series X verschijnen. Mocht dit het geval zijn, dan zou het een grote verrassing zijn. We verwachten echter dat dit niet waar is, aangezien we vooralsnog geen aanleiding hebben om te geloven dat überhaupt GTA 6 in 2020 verschijnt.

De originele boodschapper claimde tevens dat Sony ontzettend veel geld betaalt om een exclusieve PS5-titel te worden voor 1 maand. Het is mogelijk dat de PS5-game exclusieve content met zich meekrijgt (net als Red Dead Redemption 2), maar een exclusieve PS5-release voor 1 maand klinkt wat aan de korte kant.

Voor nu is het afwachten geblazen, maar wij verwachten in ieder geval geen nieuws op 25 maart. We gaan het morgen meemaken of het tegendeel wordt bewezen.