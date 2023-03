Grote camera update onderweg voor Samsung Galaxy S23?

Binnenkort krijgen foto's en video's gemaakt door de Samsung Galaxy S23-toestellen waarschijnlijk een flinke boost. Er zijn namelijk geruchten dat er in de nabije toekomst een nieuwe update zal verschijnen, die het prestatievermogen van de camera's zal verbeteren en een aantal bugs zal oplossen.

Dit gerucht komt van de bekende leaker Ice Universe (opens in new tab) (via PhoneArena (opens in new tab)). De leaker zegt dat deze cameraoptimalisatie-update een "grote" zal zijn. Dezelfde bron heeft eerder ook al problemen met de HDR-prestaties op de Galaxy S23 belicht (opens in new tab).

Eerlijk gezegd waren wij al redelijk tevreden met de camera's op de S23-modellen. De Galaxy S23 kreeg bijvoorbeeld een 4/5 voor zijn camera's in onze review en de Galaxy S23 Ultra kreeg zelfs een 4,5/5.

Kan Samsung alles fixen?

Zoals we ook al zeiden in onze reviews: dit zijn duidelijk telefoons met geweldige camera's. Toch zijn er wel al meerdere problemen gemeld op Reddit (opens in new tab). Het is lastig vast te stellen hoeveel mensen echt last hebben van deze problemen, maar er zijn in ieder geval dus wel gebruikers die problemen ondervinden met hun Galaxy S23-toestel.

Voor nu is het nog niet echt duidelijk wat voor verbeteringen en oplossingen er in de nieuwe update zullen zitten, maar als je wat mindere prestaties hebt gemerkt op je nieuwe S23-smartphone, dan kan de aankomende software-update hopelijk je problemen oplossen.

De Galaxy S23 en de Galaxy S23 Plus hebben allebei drie lenzen achterop (50MP+12MP+10MP) en één 12MP-selfiecamera aan de voorkant. De Galaxy S23 Ultra heeft diezelfde selfiecamera, maar heeft vier lenzen op de achterkant (108MP+12MP+10MP+10MP).

Smartphones zijn nooit echt "klaar" bij de lancering

Of het nu gaat om Android 13 of iOS 16, we zijn inmiddels allemaal gewend aan de jaarlijkse software-updates voor onze smartphones. Deze updates voegen nieuwe functies toe en lossen bepaalde bugs en glitches op. Op die manier worden onze toestellen dus steeds bekwamer door de jaren heen.

Dat lijkt nu (volgens dit gerucht) ook het geval te zijn voor mobiele fotografie. Er verandert tussendoor natuurlijk niets aan de fysieke hardware die in de Galaxy S23 (of welke smartphone dan ook) zit, maar veranderingen aan de software kunnen wel voor flinke verbeteringen van je foto's en video's zorgen.

Dit laat ook zien hoeveel invloed de software inmiddels heeft bij smartphonefotografie. Het gaat niet meer alleen om de beelden die de lenzen vastleggen, maar ook om hoe die beelden worden verwerkt en verbeterd om het uiteindelijke resultaat te creëren. Die beeldverwerking kan gelukkig wel worden verbeterd met software-updates in tegenstelling tot de hardware.

Als je niet echt tevreden bent met de foto's van de camera op jouw telefoon, dan kan je altijd nog proberen om een van de vele fotobewerking-apps te downloaden om zelf wat aanpassingen te kunnen doen. Zelfs in de standaard Google Foto's en Apple Foto's-apps zijn er al handige opties beschikbaar om de beelden te bewerken.