Google's Pixel 3 en 3a krijgen Live Caption-functie

Een van de belangrijke functies die kwam met het nieuwste vlaggenschip, de Google Pixel 4, was de mogelijkheid om audio die wordt afgespeeld op de smartphone, te ondertitelen en te transcriberen (omzetten). Vanaf vandaag is deze functie ook beschikbaar op de Google Pixel 3 serie, inclusief de Pixel 3a.

De functie heeft de naam Live Caption gekregen en kan ingeschakeld worden door het indrukken van een kleine knop, onder de volumebalk zodra je audio (of een video) afspeelt op je telefoon.

Dit wordt lokaal uitgevoerd op je smartphone dus het werkt ook als je offline bent, en de tekst die verschijnt met de transcribeerde dialoog kan gemakkelijk verschoven worden op het scherm, mocht de tekst bijvoorbeeld het beeld verstoren. Echter werkt de functie nog niet voor het transcriberen van telefoongesprekken.

Op dit moment wordt alleen de Engelse taal ondersteund, maar Google hoopt wel om in de toekomst ook andere talen aan de functie toe te voegen.

Live Transcribe komt samen met de Astrophotography modus (om de sterrenhemel vast te leggen), die eerder ook exclusief was voor de Pixel 4 maar nu beschikbaar is gemaakt voor andere handsets. En hetzelfde geld voor de Recorder app, waarmee gebruikers gelijktijdig audio kunnen opnemen en omzetten.

Voor alle mensen die een Google Pixel 3, 3 XL, 3a of 3a XL in hun bezit hebben, de functie is bij sommigen al beschikbaar, en zo niet dan kun je hem in de komende dagen verwachten. Je zal het even in de gaten moeten houden wanneer hij verschijnt.