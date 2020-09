Google toont per ongeluk Pixel 5 en onthult zeer lage prijs

The Pixel 5 looks a lot like the Pixel 4a (above)

De Google Pixel 5 verschijnt naar verwachting op 30 september. Hoewel de lancering erg dichtbij is, heeft Google Japan via Twitter per ongeluk enkele grote details naar buiten gebracht. Mogelijk dacht een medewerker dat de telefoon al uit was gebracht.

De tweet is alweer verwijderd, maar was inmiddels al gespot door 9to5Google. De tweet bevatte gedeeltelijke afbeeldingen van de Pixel 5 vanaf de voorkant, zoals hieronder te zien is.

Zoals je kunt zien beschikt de telefoon linksboven over een camera in de vorm van een geperforeerd gat. Het lijkt erop dat de telefoon over een schermvullend ontwerp beschikt, maar doordat de Pixel 5 niet volledig zichtbaar is op de afbeelding is dit nog niet honderd procent duidelijk.

(Image credit: Google / 9to5Google)

Het design komt overeen met eerdere leaks en lijkt meer op de Pixel 4a dan op de Pixel 4. Laatstgenoemde heeft namelijk een grote rand boven het scherm.

Naast het ontwerp beschrijft de tweet dat de Google Pixel 5 zoals verwacht 5G zal ondersteunen en dat het ¥74.800 zal kosten in Japan. Omgerekend is dat zo'n €608. Dit zal niet een-op-een de prijs in Europa zijn, maar de verwachting is dat het er niet veel van afwijkt. De hierboven genoemde eerdere lekken tonen vergelijkbare prijzen. Als de prijs klopt, ligt deze in ieder geval een stuk lager dan de Google Pixel 4, die bij lancering €779 kostte.

Waar is de XL-variant?

Afgezien van een vermelding over "professionele fotografie" onthulde de tweet niet veel meer informatie. Er werd ook niet gesproken over de Google Pixel 5 XL, wat zou kunnen betekenen dat er geen XL-variant bestaat.

Hoewel er geruchten rondgaan over een Pixel 5 XL, hebben we er lang niet zoveel over gehoord als over de standaard Pixel 5.

Dat het niet in de tweet is genoemd, wil niet per definitie betekenen dat de XL-versie er niet zal komen, maar daar neigt het wel naar. Dit alles wordt duidelijk op 30 september tijdens Google's geplande aankondiging voor de Google Pixel 5.