Google Pixel 6 heeft geen lader in de doos zitten

Wie straks een Google Pixel 6 koopt, zal geen lader terugvinden in het doosje. Daarmee volgt de techreus de aanpak van Samsung en Apple. Zij besloten eerder al om geen laders meer mee te leveren, om het elektronisch afval te verminderen. Daarnaast is het natuurlijk een kostenbesparende maatregel.

De aanpak geldt trouwens voor alle toekomstige smartphones die Google op de markt zal brengen. Dat wil dus zeggen dat de onlangs verschenen Google Pixel 5a het laatste toestel was dat een lader in het doosje had zitten.

Wellicht zal de Pixel 6 in een slanker doosje zitten, maar we veronderstellen dat Google op z'n minst wel een USB-C-laadkabel zal voorzien. Apple en Samsung deden dat alvast. Die doet ook dienst als datakabel. Nieuwe eigenaars die geen beroep willen doen op de cloud kunnen zo hun gegevens fysiek overzetten van de ene smartphone naar de andere.

Het is natuurlijk niet omdat Google het beleid van de twee grootste smartphonefabrikanten volgt, dat laders voor in het stopcontact zomaar zullen verdwijnen. Zelfs wanneer andere reuzen als Huawei, Oppo en Xiaomi de trend zouden volgen, zal de nood aan een stopcontact blijven bestaan.

In bepaalde omstandigheden (op reis of op langere zakelijke trips) kan je soms niet anders dan je telefoon op de klassieke manier op te laden. Het gaat ook veel sneller. Dat betekent dat consumenten gewoon zelf een lader zullen kopen, bij het merk van hun smartphone of een andere leverancier. Smartphonefabrikanten hebben natuurlijk het liefst dat je hun exemplaar koopt. Op zijn FAQ-pagina zegt Samsung dat je "voor de beste batterijprestaties en duurzaamheid" best een officiële Samsung-lader koopt. Uiteraard zijn er online voldoende opties te vinden.

De redenering van Samsung, Apple en Google om die kleine bakstenen te dumpen, houdt ergens wel steek. Vaak heb je er thuis te veel liggen en belanden ze in de vergeethoek. Volgens Paul Scott, het hoofd van Samsung Mobiles Product Management, komt het bedrijf ook tegemoet aan (ecologische) waarden van de consument. Dat zei hij vorig jaar in een interview met onze Britse collega's.

"Wanneer we naar onze consumenten luisteren, dan stellen we vast dat ze meer nog dan Samsung graag duurzame keuzes maken in hun dagelijks leven. Het is onze plicht om die mentaliteit te ondersteunen", zei Scott. "We willen onze klanten niet met de zoveelste lader opzadelen, terwijl ze er mogelijk nog enkelen hebben liggen. Een USB-C-lader uit 2017 werkt net zo goed", besloot hij.

Dat is natuurlijk niet het hele verhaal. Het klopt dat Android-telefoons al jaren USB-C-laders gebruiken, maar hun wattage is sindsdien wel gevoelig omhoog gegaan. Zo had de Samsung Galaxy S8 (2017) een lader van 15W. De Samsung Galaxy S21 van dit jaar dreef dat op naar een vermogen van 25W. De Asus ROG 5 en OnePlus 9 doen daar nog een schepje bovenop met respectievelijk 60 en 65W.

Stopcontactladers van Asus en OnePlus zijn geoptimaliseerd voor smartphones van de merken zelf. Ze laden de telefoons dus sneller op dan laders van andere fabrikanten. De speciale laders kunnen ook andere smartphones die het wattage ondersteunen sneller opladen dan oudere laadblokjes.

De conclusie: consumenten zullen steeds nood hebben aan de snelste oplaadmogelijkheden. En daarvoor hebben ze nog steeds een stopcontact nodig. De ecologische overwegingen van Google, Apple en Samsung zijn dus maar een klein deel van het verhaal.