Google Pixel 4a design 'bevestigd' door hoesjes

Google heeft enkele jaren geleden officieel afscheid genomen van de scherp geprijsde Nexus-lijn. Deze toestellen kwamen met high-end specificaties, een schone schil van Android, relatief lange updategaranties, en dat allemaal voor een prijs waar geen iPhone of premium Android-smartphone tegenop kon.

Momenteel probeert Google het al enkele jaren met de Pixel-lijn. Deze toestellen beschikken over premium specs, een uitstekende camera-opzet, maar ook een premium prijskaartje. Afgelopen jaar kwam daar verandering in met de Google Pixel 3a, een midrange-optie met alsnog een uitstekende camera. De te verschijnen opvolger, de Pixel 4a, zet de goedkopere lijn voort en komt met een aangepast design.

In de foto's hieronder zien we dat het gelekte design door OnLeaks bevestigd wordt door een nieuwe leak, dit keer via een hoesjesmaker. Op Slashleaks zien we de Pixel 4a verpakt in een hoesje, met een design wat vrijwel gelijk is aan dat van eerdere leaks.

Google Pixel 4a design

In tegenstelling tot zijn grote broers, de Pixel 4 en Pixel 4 XL, blijft de Pixel 4a vrij dicht bij de basis van de Pixel-lijn; geen extra camera's, gekke gezichtsherkenningstechnologie, of vreemd design. Of het anno 2020 de design award verdient, durven we niet te zeggen, maar het lijkt een flinke stap voorwaarts ten opzichte van zijn voorgangers.

(Image credit: Slashleaks)

Over de implementatie van de camera-opzet valt te discussiëren; de meer gecentreerde plaatsing van de cameralens aan de achterzijde is een wat vreemd gezicht. Wel blij zijn we met de keuze van Google om 'gewoon' een vingerafdrukscanner te plaatsen aan de achterzijde. Uit ervaring weten we dat scanners onder het scherm (zeker bij midrangers) niet altijd even succesvol zijn.

Ook de koptelefooningang is een blijvertje bij de Google Pixel 4a. Het ziet ernaar uit dat ook in 2020 er voldoende telefoons verkocht zullen worden met deze nog altijd handige feature, al lijken de opties in het hogere segment wat opdrogen.

Het Pixel 4a display is 5,81 inch groot, waardoor het qua grootte vergelijkbaar is met de Samsung Galaxy S10e. Vrij compact dus, en dat maakt het des te vreemder dat er geen ruimte lijkt te zijn voor een Google Pixel 4a XL dit keer. In de linkerbovenhoek is er ruimte gemaakt voor een enkele frontcamera. Deze zit verwerkt in een miniem cameragat.

De midranger van Google wordt naar verluidt op de Google I/O-conferentie gepresenteerd in mei. Tot die tijd verwachten we echter nog de nodige nieuwtjes rondom dit interessante toestel van de Amerikaanse techgigant.