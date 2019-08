Google Pixel 4 krijgt volgens geruchten een 90Hz-oledscherm

De schermspecificaties van de Google Pixel 4 en Pixel 4 XL zijn vandaag onthuld. Volgens 9to5Google krijgen de smartphones een 5.7-inch en 6.3-inch OLED scherm met een refresh rate van 90Hz en zal het de naam 'Smooth Display' krijgen.

De 90Hz houdt in dat het scherm per seconde 90 keer ververst, dat is behoorlijk veel aangezien de meeste telefoons een refresh rate van 60Hz hebben. Dit zorgt ervoor dat het er tijdens het scrollen een stuk vloeiender uitziet.

Naast het 90Hz OLED-scherm worden de Pixel 4 en Pixel 4 XL geleverd met een Qualcomm Snapdragon 855 processor, 5G-ondersteuning en 6GB RAM. De smartphones beschikken over een batterij van 3.700mAh en een flashopslag van 64 of 128GB.

Lees ook: Renders Google Pixel 4 gelekt

DSLR camera-accessoire

Volgens geruchten zou Google bezig zijn met de ontwikkeling van een DSLR camera-accessoire voor de Pixel 4 en Pixel 4 XL. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog onbekend.

Wat wel al zeker is, is dat de Pixel 4 een geweldige set camera's krijgt, zo maakte Google zelf in juni bekend. Aan de achterkant van het toestel zitten er twee, een met een 12MP-sensor met fasedetectie autofocus, en een telelens met een 16MP sensor.

Eerder doken er ook online beelden op van de screen protector van de Pixel 4. Hierop was te zien dat er aan de voorkant van het toestel bovenin een dubbele camera is geplaatst met een speaker. Daarnaast zagen we een sensor voor gezichtsherkenning.

De onthulling van de Pixel 4 en Pixel 4 XL zou naar verwachting in oktober zijn. Verdere details worden dan bekendgemaakt.