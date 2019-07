Renders Google Pixel 4 gelekt

De officiële presentatie van de Google Pixel 4 is pas in oktober, maar we kunnen nu al een tipje van de sluier oplichten over het ontwerp.

Er zijn namelijk online beelden opgedoken van de nieuwe Google smartphone. Op de betreffende foto's is een screen protector te zien die de schermranden (bezels) van de voorkant van de telefoon toont, en een reeks aan sensoren.

(Image credit: @UniverseIce)

Op de foto is te zien dat er bovenin een dubbele frontcamera op de Google Pixel 4 zit samen met een speaker. Daarnaast zit er nog een sensor waarvan we denken dat dit een gezichtsherkenning sensor is.

Een aansluiting voor de koptelefoon lijkt er niet te zijn. Het toestel zou beschikken over een Snapdragon 855 processor en 6GB RAM-geheugen.

Meer weten over de Google Pixel 4?, Klik hier voor de lanceringsdatum, prijs, nieuws en lekken

Renders

Op gelekte beelden van OnLeaks en iGeeksBlog worden de renders van de Google Pixel 4 getoond.

Zo zien we een dikkere bezel aan de voorkant van de smartphone en achterop bevindt zich een dubbele camera, net als bij de Google Pixel 4 XL. Volgens de bronnen heeft de Pixel 4 en 5,6-inch scherm en zijn de afmetingen 147 bij 68,9 bij 8,2 mm.

(Image credit: @OnLeaks)

Verder horen we geruchten dat de Google Pixel 4 over een geavanceerde cameratechnologie, betere interne specificaties en Android Q zou beschikken.

Maar het echt zeker weten doen we natuurlijk pas in oktober, als de smartphone officieel wordt gepresenteerd door Google.